Striscia la notizia, tapiro a Carlo Conti e Gabibbo aggredito durante un servizio

La nuova puntata di Striscia la notizia va in onda giovedì 12 febbraio su Canale 5, tra atmosfera di San Valentino, ospiti musicali, servizi d’inchiesta e un episodio di violenza contro il Gabibbo durante una ripresa a Milano.

Giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda il quarto appuntamento stagionale di Striscia la notizia. Alla conduzione restano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, accompagnati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta da Demo Morselli, in una puntata che strizza l’occhio al clima di San Valentino.

Tra gli ospiti in studio spicca Al Bano, protagonista di racconti legati ai Tapiri d’oro ricevuti negli anni e di sfide canore e fisiche con i conduttori. Spazio anche a Sabrina Salerno, che torna a esibirsi sulle hit che l’hanno resa un simbolo del pop italiano, e a Francesco Cicchella, impegnato tra imitazioni e reinterpretazioni musicali, da Billie Jean alle sigle storiche del programma.

Un’aggressione durante un servizio sulla pesca illegale in Calabria: una troupe televisiva accerchiata al porto e un operatore finito in mare con la telecamera mentre documentava il traffico del bianchetto.

Il Tapiro d’oro della puntata viene consegnato a Carlo Conti, intercettato a Sanremo da Valerio Staffelli. Si tratta del quarto riconoscimento stagionale, dopo quelli assegnati a Fiorello, alla coppia Checco Zalone-Gennaro Nunziante e a Laura Pausini.

Al Bano veste anche i panni di inviato speciale prestando la voce al Gabibbo. Proprio il celebre pupazzo rosso finisce al centro di un episodio violento durante un servizio girato a Milano sulle storiche battaglie del programma: i parcheggi occupati abusivamente e i passeggeri senza biglietto sui mezzi pubblici. Durante le riprese, un ragazzo ripreso mentre saltava il tornello della metropolitana spinge più volte il Gabibbo a terra.

La puntata propone inoltre nuovi servizi d’inchiesta. Valerio Staffelli firma un esperimento sociale sul tema dei maltrattamenti alle donne, mentre Luca Abete si occupa di ricettazione di orologi di lusso rubati. Rajae analizza il contrasto tra il centro di Milano blindato per le Olimpiadi e le periferie segnate dalla criminalità.

Moreno Morello torna sul fronte olimpico documentando criticità progettuali dell’Arena Santa Giulia. Jimmy Ghione affronta il tema della ludopatia e dei controlli carenti, mentre Massimiliano Dona di Consumatori.it interviene sui servizi di pronto intervento domestico. Enrico Lucci irrompe invece al premio romano “Antenna d’oro per la tivvù”.

Completano la puntata Dario Ballantini nei panni del presidente Sergio Mattarella, la rubrica Rollywood di Rosaria Rollo, la campagna elettorale surreale di Giuseppe Longinotti e l’ironia scientifica di Barbascura X. In studio tornano i cartelli di Cristiano Militello e gli stacchetti delle Veline, protagoniste anche della sigla finale “Dazi” insieme al Gabibbo.