Amore in casa di riposo a Porthcawl, Pamela e Colin si fidanzano dopo quattro anni insieme

Pamela, 85 anni, e Colin, 73, si sono conosciuti in una casa di riposo nel Regno Unito. Dopo quattro anni insieme è arrivata la proposta di fidanzamento. Lo staff ha organizzato una festa. Ora pensano anche al matrimonio.

Si sono incontrati tra i corridoi della Picton Court Care Home di Porthcawl, nel Regno Unito. Pamela Walters, 85 anni, e Colin Hopper, 73, vivevano nella stessa struttura. All’inizio solo conversazioni leggere e qualche risata. Poi la consapevolezza che non fosse una semplice amicizia.

Per quattro anni hanno condiviso le giornate. Sempre insieme, senza fretta. A rompere gli indugi è stata Pamela. Il 28 gennaio ha chiesto a Colin di sedersi accanto a lei. Era agitata, lui temeva di aver sbagliato qualcosa. Invece è arrivata la domanda diretta: voleva fidanzarsi con lui.

Colin, ex minatore, provava da tempo gli stessi sentimenti ma non aveva mai trovato il coraggio di dirlo. La risposta è stata immediata. Il giorno dopo ha chiesto a un infermiere di acquistare un anello. Per lui è stato amore a prima vista. Di Pamela apprezza la franchezza e la capacità di parlare di tutto, oltre al sorriso che riesce sempre a strapparle.

Pamela, vedova, racconta di aver trovato in Colin gentilezza e serenità. Con lui si sente felice. La loro storia non è passata inosservata: gli operatori della struttura hanno deciso di organizzare una festa a sorpresa per celebrare il fidanzamento. Hanno preparato la stanza e curato ogni dettaglio.

Anche la direttrice, Shajitha Augustine, ha accolto la notizia con entusiasmo. Lavora nel settore da quasi 28 anni e non nasconde la sorpresa per una storia nata tra le mura di una Rsa. Per lei una casa di riposo non è un punto di arrivo, ma può diventare l’inizio di qualcosa di nuovo.

Per ora Pamela e Colin si godono l’anello e il tempo trascorso insieme. Il matrimonio resta un’idea possibile, ma senza fretta. Vogliono vivere questo momento passo dopo passo.