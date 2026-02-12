Ragazza di 15 anni fugge di casa nel vercellese e denuncia padre, fratello e matrigna

Una ragazza di 15 anni è fuggita dalla casa di famiglia nel Vercellese e ha denunciato padre, fratello e matrigna per maltrattamenti e lesioni. Racconta anni di violenze e furti imposti nei supermercati tra Vercelli e Torino.

Ha aspettato l’ora di cena, quando in casa non c’era nessuno, e se n’è andata. Una 15enne residente in un piccolo centro della provincia di Vercelli ha lasciato l’abitazione familiare e si è rifugiata in un supermercato del paese. Alle commesse ha chiesto aiuto, raccontando di non voler più tornare a casa.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Mentre veniva visitata, la ragazza ha denunciato anni di botte e umiliazioni. Ha riferito di essere stata aggredita poco prima dal padre e dal fratello maggiore. Ha aggiunto che, fin da bambina, la matrigna l’avrebbe costretta a rubare nei supermercati tra le province di Vercelli e Torino.

La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per maltrattamenti nei confronti del padre, 35 anni, originario della Croazia ma cittadino italiano, della matrigna, 36 anni, nata in Serbia, e del fratello maggiorenne. Per il padre viene contestata anche l’ipotesi di lesioni aggravate. La posizione del fratello è al vaglio della procura per i Minorenni di Torino.

L’inchiesta è seguita dal pubblico ministero Francesco Condomitti, sotto il coordinamento della procuratrice capo Ilaria Calò. I genitori, assistiti dall’avvocato Patrizio Cavallone, respingono le accuse e sostengono una versione diversa dei fatti.

Il racconto della ragazza sarà raccolto in incidente probatorio. Il tribunale di Vercelli ha nominato come perito Simona Ramella Paia per valutare la sua capacità di testimoniare. La 15enne è stata collocata in una comunità protetta e affidata ai servizi sociali del Ciss di Chivasso, nel Torinese.