Madre uccisa e sepolta nel bosco tra Stupinigi e Vinovo, il figlio confessa

Una donna di 85 anni è stata trovata sepolta in un bosco nel Torinese dopo un mese di silenzio. Il figlio ha confessato l’omicidio: temeva di perdere la pensione della madre, unica entrata economica.

Per settimane aveva raccontato che l’anziana madre era partita per un viaggio. In realtà la donna, 85 anni, era morta e il suo corpo era nascosto sotto terra in un’area boschiva tra Stupinigi e Vinovo, nel Torinese. A indicare il punto esatto è stato il figlio, fermato nella notte e poi crollato davanti ai carabinieri.

Il cadavere è stato trovato l’11 febbraio, dopo circa un mese dalla scomparsa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe ucciso la madre a metà gennaio nell’abitazione di Piobesi Torinese dove vivevano insieme. In seguito avrebbe trasportato il corpo in un bosco poco distante e lo avrebbe seppellito.

Una donna scomparsa da settimane è stata trovata morta nel Torinese.

A far scattare gli accertamenti è stata la segnalazione di una persona del posto, preoccupata perché non riusciva più a mettersi in contatto con l’anziana. Il comandante della stazione dei carabinieri di Vinovo ha attivato i colleghi di Carignano, che si sono recati nell’appartamento e hanno raccolto le testimonianze dei vicini.

Rintracciato il figlio, i militari hanno ricevuto spiegazioni contraddittorie sull’assenza della madre. Messo alle strette, l’uomo li ha accompagnati nel bosco e ha indicato il punto in cui aveva nascosto il corpo. In un primo momento ha sostenuto di averla trovata già morta in casa, ma durante le dichiarazioni spontanee ha ammesso l’omicidio.

Alla base del gesto, secondo quanto riferito agli investigatori, ci sarebbe stato il timore di perdere l’unica entrata economica: la pensione della madre. Dopo il fermo per omicidio e occultamento di cadavere, l’uomo ha confermato le proprie responsabilità anche davanti al pubblico ministero. La procura si prepara a chiedere la convalida del provvedimento mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio.