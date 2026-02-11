Donna trovata morta tra Stupinigi e Vinovo, il figlio indica il luogo della sepoltura

Una donna scomparsa da settimane è stata trovata morta nel Torinese. Il figlio, dopo aver parlato di un viaggio, ha cambiato versione e ha indicato ai carabinieri il punto in cui aveva nascosto il corpo.

Era sparita da circa un mese. Di lei non si avevano più notizie, finché le ricerche avviate nelle ultime ore hanno portato a un ritrovamento drammatico nelle campagne tra Stupinigi e Vinovo, nel Torinese.

La donna è stata trovata senza vita nella serata di mercoledì 11 febbraio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca concentrate in quella zona dopo una svolta improvvisa nelle indagini.

Leggi anche: Anziana scomparsa e trovata morta a Viterbo: fermato il figlio

A far cambiare direzione agli accertamenti è stato il figlio della donna. In un primo momento aveva raccontato che la madre si era allontanata per un viaggio. Poi ha modificato la sua versione, ammettendo di sapere dove si trovava il corpo.

«L’ho trovata morta, vi porto dove l’ho seppellita», avrebbe detto agli investigatori, indicando il punto preciso in cui era stato nascosto il cadavere. Da lì è scattato l’intervento che ha portato al ritrovamento.

Ora gli inquirenti stanno lavorando per chiarire le cause della morte e ricostruire cosa sia accaduto nelle settimane precedenti alla scomparsa, con accertamenti tecnici e verifiche sulla dinamica dei fatti.