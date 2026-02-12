Sms e Gen Z, il 90% dei giovani li legge entro tre minuti

Quasi nove giovani su dieci leggono un SMS entro tre minuti. Un’indagine su 963 italiani tra i 18 e i 29 anni mostra che il “vecchio” messaggino resta uno dei canali più rapidi ed efficaci, anche nell’era di social e chat istantanee.

In un telefono invaso da notifiche di social network e chat, l’SMS continua a ritagliarsi uno spazio preciso. Tra i ragazzi italiani della Gen Z, il messaggino tradizionale viene aperto quasi subito, spesso prima di qualsiasi altra comunicazione.

A fotografare la situazione è un’indagine realizzata da Esendex su 963 persone. Tra i 18 e i 29 anni il 75,8% dichiara di leggere gli SMS appena arrivano. Un ulteriore 11,4% lo fa entro tre minuti. In totale, quasi nove giovani su dieci consultano il messaggio in un tempo brevissimo.

Solo il 9,4% rimanda la lettura alla fine della giornata, mentre il 3,4% afferma di non aprirli affatto. Numeri che smentiscono l’idea di uno strumento superato e relegato al passato.

La rapidità di consultazione rende l’SMS particolarmente adatto alle comunicazioni di servizio: conferme di spedizione, codici di sicurezza, promemoria di appuntamenti. Ma lo stesso canale viene utilizzato anche per iniziative di marketing conversazionale, grazie alla possibilità di inserire link personalizzati e contenuti multimediali.

Secondo Carmine Scandale, Country Manager di Esendex Italia, la forza dell’SMS sta nella sua natura diretta e poco affollata. Non essendo più il mezzo principale per le conversazioni personali, riesce a emergere tra le tante notifiche quotidiane. Per questo viene scelto quando serve la quasi certezza di una lettura immediata, soprattutto in caso di avvisi urgenti o comunicazioni legate a un acquisto.