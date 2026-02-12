Selling Sunset Netflix, la produzione valuta il ritorno di Christine Quinn nella stagione 10

La produzione di Selling Sunset valuta il ritorno di Christine Quinn per la stagione 10. I contatti sono avviati ma non c’è alcun accordo firmato. L’ex volto controverso aveva lasciato la serie nel 2022 dopo forti tensioni.

La porta non sarebbe del tutto chiusa. La produzione di Selling Sunset, il reality immobiliare di Netflix, sta sondando la disponibilità di Christine Quinn a rientrare nel cast per la decima stagione. I contatti sono in corso e hanno carattere preliminare: al momento non esiste alcun accordo né un contratto firmato.

L’uscita di scena risale al 2022, al termine di una quinta stagione segnata da scontri e accuse. Christine era finita al centro di polemiche per presunte scorrettezze professionali e rapporti deteriorati con diverse colleghe. Lei ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo che alcune dinamiche fossero state amplificate o costruite ad arte.

Il clima si era fatto teso anche con il produttore esecutivo Adam DiVello. Quinn aveva parlato apertamente di trattamento ingiusto e manipolazione narrativa, denunciando un racconto che non rispecchiava la realtà. Poco dopo aveva lasciato sia la serie sia il gruppo immobiliare The Oppenheim Group, senza partecipare alla reunion della quinta stagione.

Negli ultimi anni l’imprenditrice ha pubblicato un memoir, avviato nuovi progetti e affrontato un divorzio molto mediatico. Ora, mentre la stagione 10 prende forma, i produttori stanno verificando se l’ex “villain” del programma sia disposta a tornare davanti alle telecamere.

Al momento né i rappresentanti di Christine Quinn né Netflix hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile trattativa.