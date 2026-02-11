Video AI con Brad Pitt e Tom Cruise, duello falso diventa virale

Un video generato con l’intelligenza artificiale mostra un violento scontro tra Brad Pitt e Tom Cruise. La scena sembra reale, ma è una creazione digitale che ha scatenato discussioni online per il realismo e per i dialoghi controversi.

Uno scontro all’ultimo sangue tra Brad Pitt e Tom Cruise, ripreso come una scena madre di un kolossal d’azione. Calci, pugni, tensione crescente e un epilogo con un colpo di pistola. Tutto credibile, tutto costruito al computer. Il filmato non arriva da uno studio di Hollywood, ma da un esperimento con l’intelligenza artificiale.

La clip è stata pubblicata su X dal regista Ruairi Robinson. A un primo sguardo può trarre in inganno anche chi è abituato agli effetti speciali. I volti, i movimenti e perfino le voci dei due attori sembrano autentici. Solo ascoltando bene i dialoghi si capisce che qualcosa non torna: frasi surreali e riferimenti fuori contesto svelano la natura artificiale del video.

Leggi anche: Bernardeschi provoca su TikTok: Sono ignorante e credo solo ai soldi, il video diventa virale

Nel combattimento, il personaggio con le sembianze di Pitt accusa il rivale di aver eliminato Jeffrey Epstein. La risposta attribuita al finto Cruise tira in ballo presunte operazioni segrete con la Russia, poi arriva il colpo di pistola finale. Una trama da thriller cospirativo che non ha alcun legame con la realtà ma che basta a spostare l’attenzione degli utenti sul caso Epstein.

In basso a destra compare la scritta “ai generated”, ma non è sufficiente a fermare la diffusione. Molti utenti commentano colpiti dal livello di dettaglio. Secondo l’autore, per ottenere la scena sarebbero bastate poche righe di prompt. C’è chi parla di un possibile impatto sul lavoro di attori, controfigure e tecnici del cinema.

Quando si capisce che è un falso, la discussione cambia tono. I commenti si concentrano sui contenuti dei dialoghi e sulle allusioni. Tra gli utenti americani si riaccende il confronto sulla morte del finanziere e sulle teorie che circolano da anni. Intanto il video continua a macinare visualizzazioni e interazioni.