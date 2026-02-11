Padre Jhon riappare e racconta la scomparsa: sono caduto in tentazione

Dopo settimane di silenzio, il sacerdote colombiano scomparso nel Salernitano riappare in tv e racconta le ragioni dell’allontanamento, respingendo voci su guai giudiziari e chiarendo il proprio futuro.

Dopo settimane di assenza senza spiegazioni, don Jhon Gutierrez Sanchez è tornato a parlare pubblicamente. Il sacerdote colombiano di 49 anni, sparito dal Salernitano lasciando sgomente le comunità che seguiva, ha scelto la televisione per chiarire quanto accaduto.

Ospite di una trasmissione su Canale 5, il religioso ha respinto le ipotesi circolate nei giorni della scomparsa, dai presunti problemi con la giustizia a relazioni sentimentali nascoste. Davanti alle telecamere ha raccontato una crisi personale e spirituale che lo ha spinto ad allontanarsi.

Il sacerdote ha parlato apertamente di errori e fragilità, definendosi un prete “peccatore” e ammettendo di aver violato gli impegni del proprio ministero. Ha spiegato di essersi fermato per mesi a Fatima, in Portogallo, per affrontare un percorso interiore e fare i conti con il dolore causato ai fedeli e alla Chiesa.

Nel suo racconto ha chiarito di non aver percepito alcuno stipendio durante il periodo di assenza, ritenendolo un atto dovuto dopo quanto accaduto. Ha riconosciuto di non aver rispettato il sesto comandamento e di aver fatto del male prima di tutto a se stesso.

Ripercorrendo il passato, ha ricordato gli anni trascorsi nelle parrocchie più isolate, il lavoro negli oratori, l’impegno nella visita agli ammalati e la dedizione verso comunità spesso dimenticate. Un servizio che, a suo dire, ha sempre svolto con convinzione.

Guardando al futuro, il sacerdote ha detto di voler ritrovare equilibrio e serenità prima di qualsiasi decisione. Ha parlato della necessità di una scelta chiara, per evitare nuove ferite a se stesso e ai parrocchiani, ribadendo infine di non aver mai convissuto con una donna.