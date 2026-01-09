David Bowie, la biografia Oltre lo spazio e il tempo racconta l'artista a dieci anni dalla scomparsa
Dieci anni dopo la scomparsa di David Bowie arriva in Italia una biografia che esplora la sua eredità artistica con uno sguardo tematico e narrativo, attraversando epoche, personaggi e trasformazioni che hanno segnato la sua carriera.
Venerdì 9 gennaio arriva in libreria per Hoepli la biografia David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo, firmata da Paul Morley, tra i più autorevoli critici e narratori della scena musicale britannica. Il volume propone un ritratto che supera i confini della classica cronaca biografica.
L’edizione italiana, curata da Ezio Guaitamacchi con la traduzione di Leonardo Follieri, si apre con una prefazione congiunta di Manuel Agnelli e Paolo Fresu. Il testo accompagna il lettore dentro un racconto che intreccia musica, arte visiva, identità e trasformazione personale.
Morley ripercorre le tappe fondamentali del percorso di Bowie, dalla Londra creativa degli anni Sessanta alla stagione berlinese più sperimentale, passando per la nascita di Ziggy Stardust, l’eleganza enigmatica del Duca Bianco e l’ultimo capitolo affidato a Blackstar.
Il libro è organizzato in capitoli tematici che riflettono la natura molteplice dell’artista, con contrapposizioni come fantasia e realtà, ordine e caos, vita e arte. Ogni sezione diventa una lente attraverso cui osservare i suoi cambiamenti e le sue scelte.
Attraverso interviste, analisi di concerti, collaborazioni e contesti storici, l’autore costruisce una sorta di percorso sonoro ed emotivo che va oltre i brani più celebri, restituendo l’immagine di un artista capace di anticipare linguaggi, inquietudini e visioni del nuovo secolo.