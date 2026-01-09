David Bowie, la biografia Oltre lo spazio e il tempo racconta l'artista a dieci anni dalla scomparsa

Dieci anni dopo la scomparsa di David Bowie arriva in Italia una biografia che esplora la sua eredità artistica con uno sguardo tematico e narrativo, attraversando epoche, personaggi e trasformazioni che hanno segnato la sua carriera.