Ilhan Omar accusa Trump e cita i file Epstein sui social

La deputata Ilhan Omar attacca Donald Trump sui social dopo le sue parole sulla Somalia in tv. Nel post cita i file Epstein e accusa il presidente di distogliere l’attenzione, riaccendendo lo scontro politico.

Uno scontro politico esplode online dopo un’intervista televisiva di Donald Trump. A innescarlo è un messaggio pubblicato dalla deputata democratica Ilhan Omar, che ha reagito alle parole del presidente sulla Somalia con un attacco diretto.

Trump, intervenendo martedì sera su Fox News, ha parlato in modo critico degli immigrati somali, sostenendo che starebbero causando problemi nello Stato. Le sue frasi hanno provocato la replica della parlamentare del Minnesota, nata proprio in Somalia e arrivata negli Stati Uniti a 12 anni.

Nel post diffuso sul suo account X, seguito da oltre 2,7 milioni di persone, Omar ha scritto che il leader del “partito della protezione dei pedofili” starebbe cercando di spostare l’attenzione dal fatto che il suo nome comparirebbe nei file Epstein. Ha poi aggiunto che in Somalia i pedofili vengono giustiziati, non eletti.

Nel corso della stessa intervista, Trump ha definito Omar una “finta deputata”, senza chiarire a cosa si riferisse con quell’espressione. Le sue parole hanno alimentato ulteriormente la tensione tra la Casa Bianca e l’esponente democratica.

Negli ultimi mesi è tornata al centro del dibattito pubblico la passata conoscenza tra Trump e Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali. Il presidente ha negato qualsiasi illecito e ha sostenuto di aver interrotto i rapporti con Epstein molti anni fa.

Dopo il messaggio di Omar, è stata chiesta una posizione ufficiale alla Casa Bianca. Al momento non è arrivata alcuna risposta.