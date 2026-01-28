Minneapolis, sostanza spruzzata contro Ilhan Omar: identificato l'aggressore, Trump la accusa

Aggressione durante un incontro pubblico a Minneapolis: identificato l’uomo che ha spruzzato una sostanza contro la deputata Ilhan Omar. Nessuna ferita per la parlamentare, che ha poi ripreso la parola. Trump l’accusa: “Potrebbe aver organizzato tutto”.

L’uomo che ha colpito la deputata democratica Ilhan Omar durante un evento pubblico a Minneapolis è stato identificato dalla polizia. Si chiama Anthony J. Kazmierczak, ha 55 anni ed è ora rinchiuso nel carcere della contea di Hennepin, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

L’episodio è avvenuto mentre la parlamentare del Minnesota stava partecipando a un incontro con i cittadini. A un certo punto l’uomo le ha spruzzato addosso una sostanza che non è stata ancora definita. Omar non ha riportato ferite né conseguenze fisiche.

Subito dopo l’aggressione, la deputata è tornata al microfono. Davanti ai presenti ha parlato di un clima ostile e ha ribadito la propria determinazione, dicendo che né lei né la comunità si lasceranno intimidire da gesti di questo tipo.

Nel suo intervento politico, Omar ha anche attaccato la linea dell’amministrazione Trump sull’immigrazione. Ha chiesto al segretario alla Sicurezza interna, Kristi Noem, di dimettersi oppure di affrontare una procedura di impeachment.

La deputata è da tempo bersaglio di critiche da parte del presidente Donald Trump, che continua invece a difendere Noem. Il presidente ha sostenuto pubblicamente il suo operato, anche dopo polemiche legate all’azione degli agenti federali dell’immigrazione sotto la sua supervisione.

Intervistato da Abc, Trump ha commentato l’aggressione subita da Omar con parole dure. Ha detto di non aver visto il video dell’episodio e ha definito la deputata “un’impostora”, arrivando ad affermare che potrebbe essersi fatta spruzzare la sostanza da sola.