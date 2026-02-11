Milano Cortina, Zamfirov fa scattare il metal detector con la medaglia di bronzo

Il giovane snowboarder bulgaro Tervel Zamfirov, bronzo ai Giochi di Milano Cortina, ha festeggiato la medaglia con un video ironico in aeroporto: il metal detector suona e lui mostra il premio nascosto sotto la felpa.

All’aeroporto di Milano il controllo di sicurezza si è trasformato in una scena divertente. Protagonista Tervel Zamfirov, ventenne snowboarder bulgaro appena salito sul podio ai Giochi di Milano Cortina. Passa sotto il metal detector, l’allarme suona e lui, sorridendo, infila la mano nella felpa.

Ne tira fuori la medaglia di bronzo appena conquistata e la mostra agli addetti ai controlli. Scattano risate e applausi. Il video finisce su Instagram e rimbalza rapidamente tra tifosi e appassionati.

Leggi anche: Dominik Paris, il campione azzurro che sogna la medaglia olimpica a Milano Cortina

Dominik Paris arriva ai Giochi di Milano Cortina con l’obiettivo di colmare l’unico vuoto della sua carriera: una medaglia olimpica.

Per la Bulgaria è un risultato storico: Zamfirov ha regalato al suo Paese la prima medaglia olimpica nello snowboard. In finale ha preceduto lo sloveno Tim Mastnak per un soffio, con un distacco ufficiale di 0.00 secondi, deciso dalla punta del guanto al traguardo.

Nel post social il giovane atleta ha ringraziato anche il personale dell’aeroporto: “Il tizio della sicurezza era il migliore!!! Grazie @milanocortina2026”. Un modo leggero per celebrare un traguardo che segna la storia dello sport bulgaro.