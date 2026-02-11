Recensione 70mai Dash Cam 4K A810S

La nuova generazione della registrazione automotive tra AI, 4K e sicurezza avanzata

La 70mai Dash Cam 4K A810S rappresenta l’evoluzione della proposta premium del brand nel segmento delle dash cam ad alta risoluzione. Parliamo di un modello pensato per chi vuole qualità video reale in 4K, affidabilità nel tempo e un ecosistema software avanzato, capace di offrire funzioni di sicurezza attiva e sorveglianza intelligente anche a veicolo parcheggiato. Il focus di 70mai è chiaro: fornire prove video dettagliate in qualsiasi condizione di luce, mantenendo allo stesso tempo un’elevata stabilità operativa grazie all’uso del super condensatore e a una piattaforma hardware aggiornata.

Leggi anche: 70mai Dash Cam 4K A810 Recensione

Materiali e design

La A810S mantiene un design compatto e discreto, studiato per integrarsi facilmente dietro lo specchietto retrovisore senza ostruire la visuale del conducente. La qualità costruttiva è solida, con una scocca pensata per gestire efficacemente le temperature elevate tipiche dell’abitacolo durante i mesi estivi. Sul retro è presente un display IPS da 3 pollici, luminoso e ben leggibile, utile per la configurazione iniziale, il controllo dell’inquadratura e la revisione rapida dei filmati. Dal punto di vista dell’installazione, la dash cam supporta configurazioni dual-channel, permettendo di affiancare una videocamera posteriore interna oppure una camera esterna dedicata alla funzione di retromarcia. Questa flessibilità rende il sistema adatto sia a chi cerca una semplice protezione frontale sia a chi vuole una copertura completa del veicolo.

Hardware e prestazioni

Il cuore della 70mai A810S è il sensore Sony STARVIS 2 IMX678, uno dei punti di forza del dispositivo. Questo sensore, abbinato alla soluzione proprietaria MaiColor Vivid+, consente alla dash cam di adattarsi dinamicamente a condizioni di luce complesse come controluce, tunnel e pioggia intensa, offrendo immagini 4K reali (3840×2160) con un livello di dettaglio elevato. Particolarmente interessante è l’implementazione dell’algoritmo ROI (Region of Interest), che dà priorità alle aree più importanti dell’inquadratura, come le targhe dei veicoli, migliorandone la leggibilità senza aumentare inutilmente il carico di elaborazione. Questo approccio consente di ottenere filmati più utili in caso di incidenti o controversie assicurative. Sul fronte della visione notturna, la A810S introduce due tecnologie complementari:

70mai Night Owl Vision, pensata per la guida notturna, che migliora l’esposizione, riduce il rumore digitale e gestisce meglio le fonti di luce intensa come fari e lampioni.

70mai Lumi Vision, dedicata alla sorveglianza in parcheggio, che aumenta tempo di esposizione e sensibilità ISO per generare immagini sorprendentemente luminose anche in ambienti completamente bui.

La registrazione di emergenza con buffer è un altro elemento chiave: la dash cam è in grado di salvare automaticamente fino a 3 minuti di video precedenti all’impatto, offrendo una ricostruzione completa dell’evento. Il G-sensor a 5 livelli di sensibilità permette inoltre di adattare il comportamento del sistema in base allo stile di guida e alle condizioni stradali, riducendo i falsi positivi su fondi sconnessi. Dal punto di vista energetico, 70mai ha scelto un super condensatore al posto della classica batteria agli ioni di litio. Questa soluzione garantisce una maggiore durata nel tempo, resistenza alle alte temperature (fino a 85°C) e una sicurezza superiore, eliminando il rischio di gonfiaggio o surriscaldamento.

70mai 4G Hardwire Kit: connettività, costi, e gestione servizi

Massimizza le potenzialità della tua 70mai A810S con il 4G Hardwire Kit, l'accessorio essenziale per chi non vuole scendere a compromessi sulla sicurezza. Collegandosi direttamente alla scatola dei fusibili, questo kit elimina l'ingombro del cavo accendisigari e garantisce un’alimentazione continua, abilitando funzioni smart avanzate accessibili ovunque tu sia. Grazie al supporto per Nano SIM, la tua A810S resta sempre connessa alla rete permettendoti di gestire il veicolo in tempo reale tramite l'app ufficiale, con funzioni avanzate come lo streaming live per visualizzare filmati in diretta e scattare foto da remoto sia in movimento che in sosta.

Il sistema garantisce una sicurezza costante inviando notifiche push istantanee sullo smartphone in caso di urti, incidenti o tentativi di furto, mentre il modulo GPS integrato facilita la localizzazione dell'auto in parcheggi affollati con navigazione pedonale e consente il tracciamento del percorso in tempo reale quando il mezzo è guidato da terzi. Per una protezione totale, i video degli eventi critici vengono caricati automaticamente su Cloud per essere sempre accessibili, il tutto supportato da una gestione intelligente della batteria che interrompe l'alimentazione se la tensione scende a livelli critici, come 11,6V per le auto o 23,2V per i veicoli grandi, avvisandoti tempestivamente di ogni calo anomalo.

L'installazione di questo kit è dunque fondamentale per abilitare la modalità parcheggio avanzata, il tracciamento remoto e ogni funzione di connettività 4G sulla tua A810S, mantenendo la tua auto sempre a portata di mano. Il sistema 70mai 4G Cloud+ per la A810S richiede un investimento iniziale una tantum per il modulo 4G Hardwire Kit UP04, il cui costo si aggira solitamente tra i 50 e i 60 euro a seconda delle promozioni attive, a cui va aggiunta una scheda Nano SIM dedicata con un piano dati di circa 1-2 GB mensili acquistata da un operatore telefonico esterno. Una volta installato l'hardware, 70mai offre diverse opzioni di abbonamento per i servizi cloud: il Piano Base è spesso incluso gratuitamente e permette 30 minuti di live streaming giornalieri, 15 tracciamenti GPS al mese e 7 giorni di archiviazione degli eventi, mentre per esigenze superiori esistono il Piano Standard a circa 1,99 euro al mese e il Piano Premium a circa 4,99 euro al mese, che sbloccano funzioni come il Geo-Fencing, un tempo di streaming più lungo o illimitato e una conservazione dei video fino a 30 giorni. L'esistenza del servizio è garantita da aggiornamenti firmware automatici via app e l'assistenza è disponibile direttamente tramite il supporto ufficiale 70mai o via email, pronta a risolvere eventuali dubbi sulla configurazione della SIM (che deve essere priva di PIN) o sulla calibrazione della protezione della batteria, rendendo l'intero ecosistema una soluzione di sorveglianza remota stabile e accessibile anche per chi non ha competenze tecniche avanzate. Il 4G Hardwire Kit è venduto separatamente.

Uso quotidiano

Nell’utilizzo reale, la 70mai A810S si distingue per l’elevato livello di automazione. La funzione AI Motion Detection monitora l’area circostante il veicolo e, in caso di movimento sospetto, attiva automaticamente entrambe le camere per una registrazione sincronizzata di 30 secondi. Questo rende la dash cam uno strumento efficace anche come sistema di sorveglianza passiva. La compatibilità con modulo 4G opzionale apre a scenari avanzati di controllo remoto: notifiche in tempo reale sullo smartphone, streaming live del video, monitoraggio della tensione della batteria dell’auto, tracciamento del percorso in tempo reale e funzione “trova la mia auto” tramite app. Si tratta di caratteristiche normalmente riservate a sistemi telematici più costosi, qui integrate in una dash cam consumer.

La connettività Wi-Fi ad alta velocità consente trasferimenti rapidi dei filmati verso lo smartphone, riducendo drasticamente i tempi di download dei video 4K. L’app 70mai risulta intuitiva e completa, permettendo di gestire impostazioni, aggiornamenti firmware e archivio video direttamente dal telefono. Non manca il supporto a GPS integrato e ADAS, con registrazione dei dati di velocità e posizione e avvisi di assistenza alla guida, oltre al controllo vocale multilingua, utile per avviare registrazioni o scattare foto senza distogliere l’attenzione dalla strada. Per quanto riguarda lo storage, la compatibilità con microSD fino a 512 GB garantisce un’elevata autonomia di registrazione, anche in 4K, rendendo il sistema adatto a chi percorre molti chilometri ogni giorno.

Conclusioni

La 70mai Dash Cam 4K A810S si posiziona come una delle soluzioni più complete nella fascia alta del mercato. L’unione tra sensore Sony STARVIS 2, elaborazione proprietaria dell’immagine, intelligenza artificiale e super condensatore crea un prodotto equilibrato, pensato per offrire qualità video elevata, affidabilità nel tempo e funzioni smart realmente utili. Non è solo una dash cam per registrare incidenti, ma un vero sistema di sicurezza per il veicolo, capace di lavorare sia durante la guida sia a motore spento. Un prodotto che strizza l’occhio agli utenti più esigenti, ma che rimane accessibile anche a chi cerca un dispositivo “installa e dimentica”, grazie alla forte automazione delle funzioni principali.

Voto finale 9/10

Link: https://it.70mai.store

Pro

Qualità video 4K con Sony STARVIS 2

Algoritmo ROI per targhe

Supercondensatore resistente al calore

Sorveglianza parcheggio con AI

Funzioni remote 4G

Contro

Modulo 4G opzionale

4K A810S Installation Guide