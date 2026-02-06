Recensione 70mai Dash Cam 4K T800

Tripla protezione con doppia registrazione 4K, HDR e Smart Parking

La 70mai Dash Cam 4K T800 si propone come una soluzione completa per chi cerca una copertura totale del veicolo. 70mai la presenta come la prima dash cam sul mercato con tre canali e doppia registrazione 4K (anteriore e posteriore), affiancata da una telecamera interna a 1080p. Questo non è solo marketing: il progetto mira a offrire immagini ad alta definizione abbinate a un ecosistema di funzioni avanzate — HDR su tutti i canali, algoritmi AI per il parcheggio, monitoraggio della batteria e connettività estesa — trasformando la dash cam in un vero sistema di sorveglianza del veicolo.

Materiali e design

La T800 mostra un approccio elegante all’integrazione: il corpo compatto (46 × 63 × 123 mm) è progettato per “scomparire” dietro lo specchietto retrovisore senza limitare la visuale del guidatore, mentre le tre ottiche sono posizionate per garantire una copertura multi-angolo. La scocca e i dettagli meccanici sono descritti come robusti e pensati per la durabilità. L’unità monta un display IPS da 3” con risoluzione 640×360 e supporta la modalità picture-in-picture, consentendo di visualizzare contemporaneamente i flussi anteriore, posteriore e interno. Il design mira a ridurre ingombro e riflessi grazie anche al software MaiColor Vivid+, che ottimizza la gestione delle aree di interesse (ROI) e riduce la polarizzazione. Il connettore di alimentazione USB Type-C garantisce affidabilità e facilità d’uso, mentre il supercondensatore come riserva elettrica evidenzia l’attenzione alla longevità e al funzionamento in condizioni difficili.

Hardware e prestazioni

La T800 è alimentata dal processore NT98530, progettato per gestire flussi video multipli in parallelo. La memoria è espandibile tramite microSD fino a 512 GB, mentre la connettività include Wi-Fi 6 (5 GHz & 2.4 GHz) e BLE, con comandi vocali disponibili anche in italiano.La dash cam utilizza un supercondensatore resistente alle temperature estreme (-40 °C ÷ 85 °C) e fino a 500.000 cicli, abbinato a una cella tampone; il produttore precisa però un intervallo operativo dell’intera unità di -10 °C ÷ 60 °C, distinguendo quindi tra capacità del componente e funzionamento raccomandato del dispositivo.Tra le funzioni avanzate: monitoraggio in tempo reale della tensione della batteria del veicolo (richiede il 70mai 4G Hardwire Kit, venduto separatamente) e 9 livelli di protezione per evitare la scarica. Sul fronte sicurezza attiva, la T800 integra un sistema ADAS a 5 modalità con rilevamento pedoni e ciclisti, mentre il GPS integrato registra velocità, orario e coordinate geografiche per associare telemetria ai video.

Fotocamere

MaiColor Vivid+: ottimizza la luminosità e riduce artefatti da vetro.

70mai Night Owl Vision: riduce rumore, bilancia l’esposizione e gestisce l’abbagliamento notturno.

70mai Lumi Vision: garantisce visibilità anche in quasi totale assenza di luce (es. parcheggi poco illuminati).

Il comparto ottico è il cuore della T800: anteriore e posteriore montano sensori Sony STARVIS 2 IMX678, apertura F1.7 e campo visivo di 146°, mentre la camera interna registra in 1080p con FOV di 147°. Le specifiche dichiarano 4K nativo (3840×2160) per frontale e posteriore: in dual-channel la registrazione è a 30 fps, mentre per ottenere 4K 60 fps è necessario utilizzare la modalità single-channel. Tutti e tre i canali supportano HDR, ideale per gestire forti contrasti luce/ombra in gallerie o controluce. Per migliorare la leggibilità delle targhe e la chiarezza delle immagini in condizioni critiche, 70mai implementa tre soluzioni software:I dati forniti dal produttore indicano maggiore sensibilità alla luce, migliore resa notturna e gestione avanzata del contrasto, senza metriche di laboratorio esterne.

Uso quotidiano

70mai 4G Hardwire Kit

Controllo remoto delle immagini

Notifiche in tempo reale in caso di urti o tentativi di furto

Salvataggio video su Cloud

Localizzazione del veicolo tramite GPS

La T800 offre una copertura completa grazie alla modalità Smart Parking Guardian, che rileva persone sospette vicino al veicolo e attiva simultaneamente i tre canali per 30 secondi. Per questa funzione è necessario il 70mai Hardwire Kit o 4G Hardwire Kit, venduti separatamente. In caso di urto, la dash cam salva i filmati precedenti all’impatto, il momento dell’impatto e i 30 secondi successivi in una cartella “video di emergenza” protetta da sovrascrittura. In modalità parcheggio, è possibile registrare 1 fps continuo e comprimere ogni 15 minuti di ripresa in 1 minuto, esteso anche alle telecamere posteriori e interne tramite time-lapse, offrendo una riproduzione sintetica ma multicanale degli eventi. La connettività funziona su due livelli: il Wi-Fi consente accesso locale e visualizzazione in diretta tramite app, mentre il 4G LTE (con 4G Hardwire Kit) abilita notifiche push, streaming live remoto, foto/video on-demand e monitoraggio continuo. Il GPS integra percorsi e coordinate, mentre l’app 70mai permette gestione e condivisione rapida dei file. In guida attiva, le funzioni ADAS avvisano di collisioni frontali, deviazioni di corsia, ripartenza del veicolo davanti, e rilevano pedoni e ciclisti.Il 70mai 4G Hardwire Kit è l’accessorio ideale per alimentazione continua e sorveglianza 24/7. Collegandosi direttamente alla batteria tramite scatola fusibili, elimina il cavo accendisigari e consente registrazione anche a veicolo spento.Con supporto 4G e Nano SIM, la T800 resta sempre connessa, permettendo:Include inoltre protezione intelligente della batteria, che spegne il dispositivo in caso di tensione critica (11,6V auto / 23,2V veicoli grandi). Stabilità, sicurezza e compatibilità completa con la T800 rendono il kit essenziale per abilitare modalità parcheggio, tracciamento GPS e controllo remoto. Tuttavia, occorre considerare che le funzioni smart avanzate con il 4G Hardwire Kit sono venduti separatamente.

Conclusioni

Voto finale 9/10

Doppia registrazione 4K con sensori Sony STARVIS 2 IMX678

HDR su tre canali per migliore resa in controluce e notte

Registrazione di emergenza con buffer fino a 3 minuti

Smart Parking Guardian con attivazione simultanea dei tre canali

Connettività avanzata: Wi-Fi 6, BLE, GPS integrato

Display IPS 3" con modalità picture-in-picture per controllo multicanale

4K 60 fps disponibile solo in modalità single-channel; dual-channel solo 4K 30 fps

Funzioni chiave di parcheggio e streaming remoto richiedono kit venduti separatamente

Necessaria microSD capiente per sfruttare al meglio la registrazione 4K

La 70mai T800 unisce componentistica di alto livello e soluzioni software mirate per la protezione totale del veicolo: doppio 4K anteriore/posteriore, HDR su tre canali, registrazione di emergenza con buffer fino a 3 minuti e Smart Parking Guardian. Queste caratteristiche la rendono ideale sia per chi cerca massima qualità video, sia per chi desidera un sistema di sorveglianza attivo durante il parcheggio. In sintesi, chi cerca una dash cam 360° con priorità sulla nitidezza e sorveglianza completa troverà nella T800 una soluzione eccellente.