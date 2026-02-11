Rocío Munoz Morales e Andrea Iannone insieme a Lugano, foto e baci confermano la relazione

Nuove foto confermano la relazione tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone: baci e abbracci sul lago di Lugano, dopo settimane di voci e indizi social. I due sono stati già paparazzati insieme anche in Franciacorta.

Le immagini tolgono ogni dubbio: Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati fotografati mentre si scambiano baci e gesti affettuosi sulle rive del lago di Lugano, città dove il pilota vive. Gli scatti, diffusi sui social dal settimanale, mostrano la coppia in atteggiamenti intimi e rilassati.

Le voci su una frequentazione circolavano da settimane. Commenti reciproci sui profili social e segnalazioni di incontri avevano acceso l’attenzione, ma finora mancava una conferma visiva chiara. Le nuove foto, invece, ritraggono l’attrice spagnola e il motociclista abbracciati davanti al lago, senza tentativi di nascondersi.

Leggi anche: Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales, incontro romantico in Franciacorta dopo Elodie

Andrea Iannone torna al centro del gossip dopo alcune foto che lo ritraggono accanto a Rocio Munoz Morales.

Secondo quanto riportato, i due avrebbero trascorso giorni insieme anche in Franciacorta, scelta come meta lontana dai riflettori. Anche in quell’occasione però i fotografi li avevano raggiunti, documentando la loro presenza nello stesso luogo.

Sul fronte sentimentale, Iannone aveva già interrotto la relazione con la cantante Elodie. Negli ultimi tempi l’artista è apparsa spesso in compagnia delle ballerine del suo tour, in particolare con Franceska Nerudini, nome accostato al suo entourage anche per una possibile convivenza.

Per Rocío Muñoz Morales si tratta del primo legame reso pubblico dopo la fine della storia con Raoul Bova, chiusura avvenuta tra dichiarazioni e diffusione di messaggi vocali. Nelle interviste recenti l’attrice aveva mantenuto riserbo, limitandosi a dire di conoscere Iannone da poco e di aver trovato in lui una persona sensibile, con valori simili ai suoi.