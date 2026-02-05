Carnevale, sicurezza dei bambini: rischi nascosti tra maschere, costumi e stelle filanti

Il Carnevale è una festa amatissima dai bambini, ma tra costumi, giochi e trucchi si nascondono rischi da non sottovalutare. Maschere, schiume e cosmetici vanno scelti con attenzione per evitare problemi di sicurezza e salute.

Il Carnevale è sinonimo di allegria, ma quando si parla di bambini la sicurezza viene prima di tutto. Maschere, costumi e accessori possono presentare criticità, soprattutto se privi di indicazioni chiare sull’età consigliata o senza le certificazioni richieste.

Al momento dell’acquisto è fondamentale controllare la presenza del marchio CE, che certifica il rispetto delle norme europee di sicurezza. Bisogna fare attenzione a simboli simili ma ingannevoli: quando le lettere C ed E sono quasi sovrapposte, non indicano conformità agli standard, ma solo l’origine del prodotto.

Le maschere destinate ai più piccoli devono essere ben rifinite, senza bordi taglienti o parti appuntite. È importante che consentano una corretta respirazione e non coprano eccessivamente il volto, riducendo il rischio di soffocamento.

Parrucche e barbe finte richiedono un’ulteriore verifica: le etichette devono indicare chiaramente l’assenza di materiali facilmente infiammabili. Anche in questo caso, leggere le informazioni del produttore aiuta a prevenire incidenti.

Schiume colorate e stelle filanti spray non sono adatte ai bambini più piccoli. Pur essendo spesso collocate accanto ai giochi di Carnevale, non sono giocattoli e possono contenere sostanze irritanti per occhi e pelle. L’uso va sempre controllato da un adulto.

Attenzione anche ai trucchi utilizzati per il viso. Fondotinta, rossetti e colori di bassa qualità, soprattutto se acquistati su bancarelle, possono causare allergie o irritazioni. La pelle dei bambini è particolarmente sensibile e richiede prodotti specifici.

È preferibile scegliere cosmetici ipoallergenici, indicati per l’età e facilmente rimovibili con acqua e sapone. Controllare la data di scadenza o il periodo di utilizzo dopo l’apertura riduce ulteriormente i rischi.

Prima di applicare qualsiasi trucco, è consigliabile fare una prova su una piccola zona della pelle, come dietro l’orecchio, per verificare eventuali reazioni. Un gesto semplice che può evitare fastidi durante la festa.