Usa, fermato un uomo per il sequestro della madre della conduttrice Savannah Guthrie

Fermato in Arizona un uomo legato al sequestro di Nancy Guthrie, madre della conduttrice Savannah Guthrie. Diffuse nuove immagini del sospetto armato. L’Fbi offre 50mila dollari di ricompensa mentre proseguono ricerche e interrogatori.

Un uomo è stato bloccato dalle forze dell’ordine negli Stati Uniti e ora viene interrogato per il rapimento di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice televisiva Savannah Guthrie. Il fermo rientra nell’indagine aperta dopo la scomparsa dell’anziana dalla sua casa di Tucson.

L’operazione è scattata nella notte a Rio Rico, in Arizona, a circa cento chilometri a sud di Tucson, in un’area vicina al confine con il Messico. In campo il dipartimento dello sceriffo della contea di Pima e un’unità dell’Fbi specializzata nella raccolta di prove. Le attività, spiegano le autorità, potrebbero andare avanti per diverse ore.

La madre della conduttrice Savannah Guthrie è scomparsa dalla sua casa in Arizona.

Lo sceriffo ha riferito che l’uomo è stato fermato durante un controllo stradale a sud di Tucson. Al momento viene sentito in relazione al caso Guthrie. Non è chiaro se si tratti della stessa persona ripresa dalle telecamere di sorveglianza nelle immagini diffuse poche ore prima dagli investigatori federali.

Quei fotogrammi mostrano un individuo con il volto coperto, cappuccio, guanti e zaino, apparentemente armato, davanti all’abitazione dell’anziana mentre sembra intervenire sulla telecamera esterna. Le immagini, in bianco e nero, risalgono alla mattina della sparizione.

Nancy Guthrie è scomparsa tra la notte del 31 gennaio e le prime ore del 1° febbraio. La famiglia avrebbe ricevuto richieste di denaro e gli inquirenti ritengono che la donna sia ancora viva. Le foto rese pubbliche rappresentano i primi elementi visivi su un possibile sospetto.

Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha spiegato che i fotogrammi sono stati recuperati da dati residui dei sistemi di sicurezza. La famiglia non è riuscita a riconoscere l’uomo ripreso. Savannah Guthrie ha condiviso le immagini sui social chiedendo aiuto per riportare la madre a casa.

L’Fbi ha inoltre ribadito la ricompensa da 50mila dollari per informazioni utili a trovare Nancy Guthrie o a individuare i responsabili della sua scomparsa.