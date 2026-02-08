Video di Savannah Guthrie: la famiglia pronta a pagare il riscatto per la madre rapita

Savannah Guthrie e i suoi familiari hanno diffuso un video in cui dichiarano di essere pronti a pagare il riscatto per riavere la madre Nancy, scomparsa da giorni dopo un presunto rapimento.

Savannah Guthrie e i suoi familiari hanno deciso di esporsi pubblicamente con un video diffuso sabato pomeriggio. Il messaggio è rivolto direttamente alle persone che, secondo quanto emerso, tengono prigioniera la madre, Nancy. Nel filmato la famiglia afferma di aver ricevuto le richieste e di essere disposta a versare la somma indicata.

Nancy Guthrie è stata vista l’ultima volta sabato 31 gennaio, quando un parente l’ha accompagnata davanti alla sua abitazione a Tucson. Da quel momento non si hanno più notizie dirette di lei. Nei giorni successivi, diverse redazioni hanno ricevuto una presunta nota di riscatto attribuita ai sequestratori.

Nel documento sarebbero stati indicati due termini temporali distinti. Il primo, fissato per giovedì alle 17, avrebbe segnato un cambio nelle richieste avanzate. Il secondo ultimatum è previsto per lunedì 9 febbraio.

In una fase iniziale la famiglia aveva chiesto una prova che Nancy fosse ancora in vita prima di procedere con qualsiasi pagamento. Non è stato chiarito se tale conferma sia arrivata, ma il contenuto del nuovo video lascia intendere che i familiari ritengano la minaccia concreta.

Nel frattempo sono state analizzate alcune indicazioni contenute nella presunta richiesta di riscatto. Sulla base di questi elementi, è stata delineata un’area geografica nella quale Nancy potrebbe essere stata condotta dopo il rapimento, fornendo un quadro più preciso sugli spostamenti ipotizzati dei sequestratori.