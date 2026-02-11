Sophie Rain in bikini minuscoli in vacanza a Cancun dopo i guadagni su OnlyFans

Sophie Rain si concede una pausa al mare in Messico: tra spiaggia, amici e scatti social, l’influencer mostra bikini ridottissimi a Cancun dopo un anno di incassi record sulla piattaforma per adulti.

Sophie Rain si sta godendo qualche giorno di mare in Messico dopo mesi di lavoro intenso. Nel fine settimana è stata vista sulla spiaggia nella zona di Cancun, distesa al sole con costumi a due pezzi molto ridotti.

I bikini, colorati e dal taglio sgambato, mettono in risalto le sue forme. Capelli castani raccolti all’indietro, l’influencer si è spostata più volte vicino alla riva per farsi fotografare, sfruttando la luce e lo sfondo di sabbia e oceano.

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci in vacanza mostra un bikini da urlo

Le foto restano centrali nella sua attività. Anche durante il relax con gli amici, non rinuncia a posare quando trova l’inquadratura giusta. Scatti curati, pose studiate e pubblicazioni frequenti accompagnano la sua permanenza oltre confine.

Nelle ultime ore ha condiviso nuovi contenuti anche lontano dalla spiaggia. In un video appare con un vestito blu molto aderente mentre balla su un balcone, indicando semplicemente “cancun” come didascalia del post.

Il viaggio non sembra pesare sulle sue finanze. Di recente la creator ha dichiarato di aver guadagnato circa 100 milioni di dollari grazie agli abbonati della piattaforma OnlyFans, cifra che le permette di coprire senza problemi spese e soggiorni insieme al suo gruppo.