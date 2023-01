Elisabetta Gregoraci in vacanza mostra un bikini da urlo

Quello trae Giulio Fratini è vero amore e ci pensa la diretta interessata a dirlo nelle sue Instagram stories. Dopo aver trascorso il Natale in Kenya in compagnia del figlio Nathan e dell'ex marito, la showgirl ha scelto di proseguire i suoi giorni dia Dubai, insieme al suo nuovo compagno, Giulio Fratini, con cui frequenta dalla scorsa estate, scoperti e pizzicati dalle copertine dei gossip. La relazione tra la starlet e l'imprenditore è decollata edha fatto il primo passo sui social, postando su Instagram una foto della suaa Dubai e menzionando il suo nuovo fidanzato.

Giulio Fratini ha poi ricondiviso quell'immagine nel suo racconto personale, svelando il mistero una volta per tutte. Tra le foto, però, è stato notato un dettaglio dagli utenti più attenti, ovvero un prezioso anello al dito. Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato in mano un anello con zaffiro blu che ha voluto mostrare ai suoi follower, probabilmente ricevuto come regalo di Natale. Un regalo impegnativo e sicuramente con una cifra da capogiro. «Felice», ha scritto la showgirl impegnata a trascorrere gli ultimi giorni di vacanza e pieno relax tra i grattacieli di Dubai.

Altre News per: elisabettagregoracivacanzamostrabikiniurlo