Cime tempestose, quando esce in streaming il film con Margot Robbie

Il film con Jacob Elordi e Margot Robbie tratto dal romanzo di Emily Brontë arriva al cinema a febbraio 2026. Ecco quando potrebbe sbarcare in streaming e su quale piattaforma, secondo le prime indicazioni.

Cime tempestose debutta nelle sale a febbraio 2026 e l’attenzione si sposta già sulla distribuzione online. Il nuovo adattamento del romanzo di Emily Brontë porta sullo schermo Jacob Elordi e Margot Robbie, nomi che hanno spinto l’attesa attorno al progetto.

Non tutti riescono a vedere il film al cinema nelle prime settimane, mentre altri pensano già a una seconda visione da casa. Negli ultimi anni il passaggio dalle sale alle piattaforme è diventato una prassi, e anche per questa produzione il percorso appare già tracciato.

Sul set di Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi raccontano un legame nato tra le brughiere inglesi e andato oltre la sceneggiatura.

La distribuzione è firmata Warner Bros., che ha accompagnato l’uscita con una promozione ampia e centrata sui due protagonisti. Le prime opinioni di chi ha già visto il film parlano di un adattamento fedele e di interpretazioni convincenti, elementi che stanno alimentando la curiosità del pubblico.

Prima dello sbarco online, il film deve completare il suo ciclo nelle sale dei vari Paesi in cui è programmato. Solo dopo questa fase la casa di produzione rende disponibile il titolo in digitale, seguendo finestre di distribuzione ormai consolidate.

Le indicazioni attuali parlano di un arrivo su HBO Max. Una data ufficiale non è stata comunicata, ma la finestra ipotizzata è il 1° maggio 2026. In genere i film Warner raggiungono lo streaming tra poco più di un mese e circa due mesi e mezzo dopo l’uscita al cinema, un intervallo che potrebbe valere anche in questo caso.