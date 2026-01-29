Margot Robbie e Jacob Elordi, intesa sul set di Cime Tempestose e anelli con frase segreta

Sul set di Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi raccontano un legame nato tra le brughiere inglesi e andato oltre la sceneggiatura. Tra corse improvvisate, emozioni reali e un anello con frase simbolica, l’intesa tra i due accende l’attenzione.

Tra Margot Robbie e Jacob Elordi non ci sarebbe stata solo sintonia professionale. I due attori sono protagonisti del nuovo adattamento cinematografico di “Cime Tempestose”, diretto da Emerald Fennell e in uscita al cinema nel giorno di San Valentino. Durante le riprese, raccontano, il confine tra personaggi e vita reale si sarebbe fatto sottile.

Elordi ha spiegato di aver vissuto momenti intensi insieme alla collega, al punto da sentirsi davvero nei panni di Heathcliff mentre lei incarnava Catherine. Alcuni istanti, a suo dire, non erano previsti dal copione e non erano legati alle riprese ufficiali, ma sarebbero nati in modo spontaneo durante la permanenza sul set.

Il film è stato girato sulle brughiere dello Yorkshire, scenario che ha contribuito a creare un clima immersivo. L’attore ha ricordato una corsa mano nella mano con Robbie, lontano dalle telecamere, descrivendo uno scambio di sguardi in cui, per un attimo, non vedeva più l’attrice ma il personaggio. Una sensazione che, secondo lui, sarebbe stata reciproca.

Elordi ha parlato apertamente di una sorta di “ossessione reciproca” nata durante il lavoro, raccontando di aver cercato spesso la vicinanza della collega sul set. Anche Robbie ha confermato la forte carica emotiva di alcune scene, rivelando che in un momento specifico l’intensità dell’interpretazione di Jacob le avrebbe fatto tremare le gambe.

A rafforzare il simbolismo di questo legame c’è anche un anello di scena utilizzato nel film. Sul gioiello compare una frase che richiama l’idea di due anime simili, un dettaglio che richiama il rapporto tormentato e profondo tra i protagonisti del romanzo di Emily Brontë e che riflette l’atmosfera vissuta durante le riprese.