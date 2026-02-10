Accoltellamento a Londra, 13enne arrestato per tentato omicidio a scuola

Un tredicenne è stato fermato dalla polizia dopo aver ferito con un coltello due studenti all’interno di una scuola nel nord-ovest di Londra. I ragazzi sono stati ricoverati in condizioni critiche, l’arma è stata sequestrata dagli agenti.

Momenti di panico in un istituto scolastico nel nord-ovest di Londra, dove due studenti sono stati colpiti con un’arma da taglio durante l’orario delle lezioni. L’allarme è scattato in tarda mattinata, quando i soccorsi e la polizia sono arrivati sul posto dopo le prime richieste di aiuto.

Il primo ferito è un ragazzo di 13 anni. Poco dopo gli agenti hanno accertato che anche un secondo studente, di 12 anni, era stato colpito nello stesso episodio. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e le loro condizioni sono state definite gravi.

Il presunto aggressore, anche lui tredicenne, si era allontanato subito dopo l’attacco. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Durante l’intervento è stata recuperata l’arma usata nell’aggressione.

Secondo quanto comunicato dagli investigatori, al momento non risultano altre persone coinvolte. L’area della scuola è stata isolata per consentire i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.