Paura a Olbia, uomo con forbici ferisce due persone e uccide un cane

Pomeriggio di violenza a Olbia: un uomo armato di forbici ha aggredito passanti in centro, ferendo due persone e uccidendo un cane. Fermato dai carabinieri dopo diversi interventi tra negozi e piazza.

Momenti di forte tensione nel centro di Olbia, dove un uomo ha colpito più persone in strada usando un paio di forbici. L’aggressore ha ferito due individui e ha ucciso il cane di un cliente seduto ai tavolini di un bar, prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine.

L’episodio è iniziato nel pomeriggio all’interno di un centro massaggi gestito da cittadini cinesi. Qui l’uomo ha colpito al collo una donna di 39 anni. Le sue condizioni non sono risultate gravi: dopo le cure al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II è stata dimessa.

Leggi anche: Londra: Uomo Armato di Katana Ferisce 4 Persone, Inclusi Due Agenti

Subito dopo l’aggressore si è spostato nella piazza principale della città. Nel piazzale di un supermercato ha raggiunto alle spalle una guardia giurata di 45 anni, ferendola con le forbici mentre era in servizio. Poco distante ha poi colpito a morte il cane di un avventore che si trovava seduto fuori da un bar.

La guardia giurata è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso cittadino. Ha riportato una ferita profonda e resta ricoverata per ulteriori accertamenti clinici.

Le chiamate dei passanti al 112 hanno fatto scattare l’intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile e dei militari della stazione di Porto Rotondo. L’uomo, di origine tunisina e richiedente asilo, è stato fermato e arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio. Le ragioni del gesto sono al vaglio degli investigatori.