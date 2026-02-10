Ferrari, premio di produzione fino a 14.900 euro per i dipendenti

Premio di risultato ai massimi per i lavoratori Ferrari: fino a 14.900 euro lordi in più grazie all’accordo sulla competitività. Coinvolti circa 5.000 addetti tra auto sportive e Scuderia, con pagamenti già avviati e saldo previsto ad aprile.

Per i lavoratori Ferrari il premio di competitività segna un nuovo massimo. L’intesa firmata il 13 novembre 2023 porta quest’anno l’importo più alto mai raggiunto, destinato a circa 5.000 addetti tra stabilimenti e attività legate al marchio di Maranello.

La quota piena arriva a 14.900 euro per chi opera nel settore Sports Cars and Lifestyle, mentre per la Scuderia Ferrari l’importo si ferma a 14.498 euro. Il pagamento è stato suddiviso in quattro anticipi da 1.300 euro ciascuno; il conguaglio finale sarà versato ad aprile.

Leggi anche: Notebook MSI - fino a 900 euro di sconto

Secondo il segretario generale Fim, Ferdinando Uliano, il risultato è legato all’accordo sindacale che collega obiettivi industriali e salario. Il meccanismo premia il contributo dei dipendenti ai risultati aziendali e rientra in un sistema di relazioni interne basato sulla partecipazione.

Sulla stessa linea il segretario Fim Emilia Centrale, Mario Olivito, che richiama il contratto collettivo specifico di lavoro e il modello di coinvolgimento tra azienda e rappresentanze. In questo schema rientra anche l’azionariato diffuso previsto dall’intesa.

Al premio economico si aggiungono 2.000 euro in azioni assegnate gratuitamente ai nuovi assunti. Ogni lavoratore può inoltre trasformare in titoli fino a 5.000 euro del premio. Da novembre a oggi sono 150 le persone entrate in azienda che beneficeranno della misura.