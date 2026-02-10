Studentessa uccisa nel campus di Preston, arrestato un uomo

Studentessa di 19 anni uccisa nel suo alloggio universitario a Preston. Il corpo è stato scoperto dai compagni di campus. Fermato un uomo che la giovane conosceva, ora accusato di omicidio.

Una ragazza di 19 anni è stata trovata senza vita nella stanza del residence universitario dove viveva a Preston, nel Regno Unito. A fare la scoperta sono stati altri studenti, entrati nell’alloggio e trovandola a terra sul pavimento.

L’episodio risale a giovedì 5 febbraio 2026, quando l’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo. L’omicidio è avvenuto in una struttura per studenti situata in Victoria Street, zona dove la giovane frequentava il secondo anno all’Università del Lancashire.

Leggi anche: Studentessa violentata a Roma - arrestato uomo: nel 2015 stuprò una tassista

Gli investigatori hanno individuato un sospettato: si tratta di Nathan Owens, attualmente in stato di fermo. Secondo quanto emerso, l’uomo non era estraneo all’ambiente universitario e la vittima lo conosceva.

Owens, originario di Hartlepool, deve rispondere dell’accusa di omicidio. Era atteso davanti ai magistrati del tribunale di Preston il 10 febbraio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione dinamica e movente del delitto.