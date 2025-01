Attacco con martello in un campus di Tokyo: otto feriti, arrestata una studentessa

Un attacco con martello ha scosso il campus dell'Università Hosei nel distretto di Tama, Tokyo, causando il ferimento di almeno otto persone. L'aggressione è avvenuta il 10 gennaio 2025, quando una studentessa ventenne ha colpito diverse persone con un martello all'interno del campus universitario.

Le forze di sicurezza sono intervenute prontamente, riuscendo a fermare e arrestare l'assalitrice. Le vittime, tra cui studenti e personale universitario, hanno riportato ferite di varia gravità e sono state trasportate negli ospedali locali per le cure necessarie. Le autorità giapponesi hanno avviato un'indagine per determinare le motivazioni dietro l'attacco e valutare eventuali falle nei sistemi di sicurezza dell'ateneo.

