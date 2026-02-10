Morta Patrizia De Blanck, funerale a Roma e ricordi degli amici

È morta a 85 anni Patrizia De Blanck. La figlia Giada ha annunciato la scomparsa ricordando la lunga malattia. Il funerale si terrà a Roma. Amici e volti tv la ricordano per il carattere diretto e le storie di una vita fuori dagli schemi.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. A dare la notizia è stata la figlia Giada De Blanck, con un messaggio in cui ha parlato del dolore per la perdita e del legame profondo che le univa. La malattia, descritta come devastante, ha segnato gli ultimi tempi della contessa.

Le esequie non sono ancora state comunicate nel dettaglio, ma il funerale si svolgerà a Roma, città dove viveva. Attese molte presenze tra amici, esponenti della nobiltà e volti noti della televisione che negli anni avevano condiviso con lei esperienze personali e professionali.

Leggi anche: Patrizia De Blanck è morta a 85 anni, l'annuncio della figlia Giada

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni.

Tra i ricordi arrivati dal mondo dello spettacolo c’è quello di Tommaso Zorzi, che l’aveva conosciuta durante la convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Ospite in tv, ha raccontato il suo modo diretto di esprimersi, capace di alleggerire anche i momenti più tesi, e le lunghe chiacchierate in cui rievocava episodi della sua vita mondana.

Il suo passato è stato spesso sotto i riflettori. Nel 1960 sposò il baronetto inglese Anthony Leigh Milne, ma il matrimonio durò pochissimo e finì tra polemiche. Lei stessa, anni dopo, raccontò senza filtri di aver scoperto il marito in una situazione che rese inevitabile la rottura.

Ancora più drammatica la vicenda legata a Farouk El Chourbagi, imprenditore egiziano con cui ebbe una relazione. L’uomo venne ucciso nel 1964 in un appartamento romano, in un caso giudiziario che ebbe grande risonanza. Patrizia De Blanck fu chiamata a testimoniare, un passaggio che lasciò un segno profondo nella sua storia personale.