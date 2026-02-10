Trump e le rivelazioni su Epstein in un rapporto Fbi

Nel 2006 Donald Trump avrebbe detto alla polizia che i comportamenti di Jeffrey Epstein con minorenni erano noti a molti. L’episodio emerge da un verbale federale legato a un’intervista resa anni dopo da un ex capo della polizia della Florida.

Il documento, datato 2019 e in gran parte oscurato, riporta un colloquio con l’ex capo della polizia di Palm Beach, Michael Reiter. L’ex funzionario ha confermato il contenuto dell’intervista anche a un quotidiano statunitense, spiegando che il nome di Trump emerse durante le verifiche sul caso Epstein.

Secondo quanto riportato, Trump avrebbe raccontato di essersi trovato una volta in presenza di Epstein mentre erano presenti adolescenti. In quell’occasione, avrebbe detto di essersene andato subito. Il riferimento compare tra le parti non cancellate del rapporto dell’FBI.

Nel resoconto viene citata anche Ghislaine Maxwell, indicata da Trump come figura chiave dell’entourage di Epstein. L’ex presidente avrebbe suggerito agli investigatori di concentrare l’attenzione su di lei, descrivendola come una collaboratrice diretta dell’uomo d’affari.

Queste informazioni contrastano con dichiarazioni pubbliche rilasciate da Trump nel 2019, quando affermò di non sapere nulla delle attività illegali di Epstein prima del suo arresto. Alla domanda dei giornalisti, rispose di non avere alcuna conoscenza dei fatti.

Nonostante le parole attribuite a Reiter, un funzionario federale ha precisato di non essere a conoscenza di prove che confermino un contatto diretto tra Trump e le forze dell’ordine su questo tema vent’anni fa. La Casa Bianca ha indirizzato le richieste di chiarimento al Dipartimento di Giustizia, che ha già comunicato di non prevedere nuove incriminazioni legate all’indagine su Epstein.