Epstein: rivelazioni su Trump e relazioni extraconiugali

Nel 2017, Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per traffico sessuale e deceduto in carcere nel 2019, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo al suo stretto amico Donald Trump. In un'intervista con il giornalista Michael Wolff, Epstein ha affermato che Trump era solito tradire le sue mogli e aveva una predilezione per le relazioni con le consorti dei suoi amici più stretti.

Epstein ha descritto Trump come un uomo "affascinante" e "sempre divertente". Ha inoltre rivelato che la prima volta che Trump ha trascorso la notte con Melania è stato a bordo del suo aereo privato, noto come "Lolita Express".

Lo staff di Trump ha respinto la diffusione di questi nastri, definendoli "false diffamazioni" e accusando Wolff di interferenza elettorale.

Wolff sostiene di possedere circa 100 ore di registrazioni delle interviste con Epstein, utilizzate come fonte per il suo libro "Fire and Fury". Ha deciso di rendere pubbliche alcune di queste registrazioni dopo che, la scorsa settimana, un'ex Miss Svizzera ha accusato Trump di averla molestata nel 1992.