Isola gallese regalata dalla regina Anna in vendita: 7 ettari tra prati, insenature e una fattoria al prezzo di un appartamento

Un’isola gallese di quasi 7 ettari, con prati, scogliere e una vecchia fattoria, è sul mercato a una cifra paragonabile a quella di un appartamento medio nel Regno Unito.

Non è una meta immaginaria, ma un luogo reale che sembra uscito da un racconto. Ynys Gifftan è un’isola privata di poco meno di sette ettari, formata da ampie distese erbose e aree rocciose modellate dal mare. Durante la bassa marea, la sabbia emerge e disegna insenature profonde e ramificate lungo il perimetro.

L’isola si trova nell’estuario del fiume Dwyryd, davanti alla costa del Galles. È stata messa in vendita per circa 400mila euro, una cifra che la colloca nella fascia di prezzo di molti appartamenti nel Regno Unito, dove il costo medio delle abitazioni supera spesso i 300mila euro.

Oltre al terreno e alla vegetazione, la proprietà comprende una fattoria. L’edificio è rimasto operativo fino al 1970, ma oggi necessita di una ristrutturazione completa per tornare abitabile. In passato l’isola veniva utilizzata anche per il pascolo delle pecore.

Il nome Ynys Gifftan ha un’origine storica precisa. All’inizio del Settecento la regina Anna donò l’isola agli antenati di Lord Harlech. Il toponimo significa infatti “Isola del dono di Anna”, a ricordare quel passaggio di proprietà rimasto nella memoria locale.

La posizione garantisce isolamento e silenzio, ma impone anche alcune limitazioni pratiche. I documenti storici raccontano che nel Novecento gli abitanti attraversavano il tratto di mare a piedi nudi quando la marea si ritirava. Con l’alta marea, invece, i collegamenti con la terraferma diventano difficili e l’isola resta completamente separata.

L’agenzia incaricata della vendita ha segnalato che non è frequente trattare immobili di questo tipo e ha predisposto visite guidate. I potenziali acquirenti sono stati invitati a muoversi con cautela, prestando attenzione ai percorsi di accesso, alle condizioni del terreno e alle variazioni delle maree.

Per chi cerca un progetto di vita fuori dagli schemi o un rifugio lontano da tutto, Ynys Gifftan rappresenta un’opportunità rara, incastonata in uno dei tratti costieri più suggestivi del Galles.