CM Punk in WWE 2K26 – 2K Showcase: Punked

Rivivi il passato, riscrivi la storia e scendi sul ring con match fantasiosi nello Showcase definitivo dedicato a CM Punk.

Dopo il debutto del trailer dello Showcase di WWE® 2K26, 2K ha svelato l’ultimo Ringside Report, offrendo ulteriori dettagli su 2K Showcase: Punked, raccontati direttamente dalla star di copertina CM Punk.

In 2K Showcase: Punked, i giocatori vestono i panni di una delle Superstar più influenti e sovversive della storia della WWE, vivendo un viaggio estremamente personale che unisce momenti autentici della carriera a colpi di scena e match immaginari che propongono scenari alternativi rispondendo alla domanda “E se…?”.

Lo Showcase si apre con il Triple Threat Match di WrestleMania 41 tra CM Punk vs. Seth “Freakin’” Rollins vs. Roman Reigns, con Paul Heyman all’angolo di CM Punk e mette i giocatori al controllo della “Straight Edge Superstar” affrontando gli incontri che hanno segnato l’intera carriera WWE di Punk.

I giocatori potranno rivivere match iconici, affrontando Randy Orton a WrestleMania 27, The Undertaker a WrestleMania 29, Drew McIntyre a Bad Blood 2024 e molti altri ancora, il tutto accompagnato dal commento schietto di Punk e da approfondimenti dietro le quinte. Nel corso del viaggio ci si troverà inoltre ad affrontare un cast di Leggende WWE e Campioni del Mondo come Undertaker, The Rock, Rey Mysterio, JBL, John Cena e molti altri.

E se CM Punk non avesse mai lasciato la WWE nel 2014? E se alcuni match avessero avuto esiti diversi? Il 2K Showcase offre ai giocatori la possibilità di rivisitare momenti chiave e cambiare la storia, cambiando la carriera di Punk.

Uno di questi match vede affrontarsi due coppie sposate della WWE, con CM Punk & AJ Lee contro The Miz & Maryse. Altri incontri con storie alternative verranno svelati molto presto.

In Fantasy Warfare, i giocatori possono sfidare Superstar che Punk non ha mai affrontato su un ring WWE, tra cui “Stone Cold” Steve Austin, Eddie Guerrero e altri che verranno rivelati prossimamente. A fare da sfondo a queste battaglie fantasy c’è una nuovissima e originale arena: il CM Punkvillion.

Per i giocatori interessati a ottenere ricompense rapidamente, WWE 2K26 introduce The Gauntlet, un incontro opzionale in cui i giocatori potranno scegliere tra CM Punk e AJ Lee per affrontare tutti e 20 gli avversari dello Showcase, uno dopo l’altro, senza scorciatoie.

Chi sarà abbastanza abile da superare il Gauntlet sbloccherà tutte le ricompense disponibili, tra cui Leggende giocabili, abiti alternativi, manager, campionati e arene.

Quattro edizioni di WWE 2K26 sono già disponibili per il pre-order. Le edizioni King of Kings, Attitude Era e Monday Night War sono previste per il lancio a livello mondiale venerdì 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition, che sarà disponibile venerdì 13 marzo 2026.