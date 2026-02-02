CM Punk è la star di di WWE 2K26

“IL MIGLIORE del MONDO” CM Punk è la star di copertina di WWE® 2K26: quattro nuove tipologie di match, miglioramenti a tutte le modalità di gioco e un roster senza precedenti garantiscono uno show che non si ferma mai

Le novità includono: King of Kings Edition, Attitude Era Edition, Monday Night War Edition, nuovi ambienti interattivi, una storyline aggiornata per The Island, funzionalità di personalizzazione ampliate e molto altro ancora

2K ha annunciato oggi WWE 2K26, il nuovo capitolo della serie videoludica di punta dedicata alla WWE, sviluppato da Visual Concepts, che sarà disponibile a partire dal 6 marzo per PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.

CM Punk, campione in carica del World Heavyweight, posa sulla copertina della Standard Edition con un’espressione di sfida e una posizione degna di un Triple Crown Champion. Personaggio tra i più celebrati e sovversivi nella storia della WWE, CM Punk era già apparso sulla copertina di WWE ’13 ed è anche protagonista del 2K Showcase di WWE 2K26.

La King of Kings Edition celebra la carriera sul ring e l’aura leggendaria anche dietro le quinte del WWE Hall of Famer e attuale CCO (Chief Content Officer) della WWE, Paul “Triple H” Levesque.

La Attitude Era Edition rievoca la nostalgia di una delle epoche più iconiche della storia WWE, con personalità esuberanti come “Stone Cold” Steve Austin, The Rock, Triple H, Shawn Michaels, Stephanie McMahon, Undertaker, Kane, Trish Stratus, Lita, Chyna, Kurt Angle e i Dudley Boyz.

La nuovissima Monday Night War Edition “super-premium” include contenuti legati alle Superstar WWE dell’Attitude Era, oltre a una selezione dei più grandi nomi WCW dell’epoca, tra cui “Hollywood” Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, Goldberg, Booker T ed Eric Bischoff.

Le edizioni King of Kings, Attitude Era e Monday Night War saranno disponibili in tutto il mondo venerdì 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition, che uscirà venerdì 13 marzo 2026.

“Da bambino potevo solo sognare di essere sulla copertina di un videogioco. Ora entro a far parte di un gruppo molto esclusivo di Superstar WWE che ci sono riuscite per ben due volte”, ha dichiarato CM Punk. “Mi sono divertito a narrare il 2K Showcase, che mi ha dato l’opportunità di raccontare ai fan la vera storia senza filtri, dei momenti, dei match e delle controversie della mia carriera. I giocatori potranno mettersi nei miei panni, rivivere alcuni dei miei momenti più gloriosi nella WWE e affrontare sfide che io stesso non ho mai avuto modo di disputare”.

“WWE 2K26 introduce diverse nuove tipologie di match e funzionalità di gameplay richieste dalla community”, ha dichiarato Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts. “Il team ha lavorato molto per perfezionare l’azione sul ring, ampliando allo stesso tempo le opzioni creative per offrire ai giocatori una libertà senza precedenti”.

Aggiornamenti e novità di WWE 2K26

2K Showcase: Punked – Il viaggio personale di CM Punk:

CM Punk ripercorre momenti di epoche diverse per rivivere momenti incredibili della sua carriera. Narrato da “IL MIGLIORE del MONDO” in persona, lo Showcase permetterà di rivivere match iconici e affrontare leggende WWE in scenari di Fantasy Warfare. Per chi vuole davvero mettersi alla prova, lo Showcase Gauntlet spingerà i giocatori al limite. Ascesa, ribellione e ritorno di CM Punk rendono questo 2K Showcase il più personale di sempre;

Roster “IL MIGLIORE del MONDO” con oltre 400 personaggi:

Il roster più grande nella storia del franchise, con oltre 400 Superstar giocabili, tra talenti attuali di RAW, SmackDown e NXT, Leggende e membri della WWE Hall of Fame. Tra i nomi presenti: John Cena, “Macho Man” Randy Savage, Rhea Ripley, Cody Rhodes, Roman Reigns, Iyo Sky, Andre the Giant, Drew McIntyre, Bron Breakker, “Rowdy” Roddy Piper, Seth Rollins, Logan Paul, Stephanie Vaquer, Eddie Guerrero, Liv Morgan, Bret “Hitman” Hart, Penta, Charlotte Flair, Randy Orton, oltre a nuovi ingressi e ritorni come Rey Fénix, Rusev, Blake Monroe e molti altri;

Quattro nuove tipologie di match, nuovi strumenti offensivi e miglioramenti al gameplay: Nuovi match tra cui I Quit, Inferno, 3 Stages of Hell e Dumpster, tavoli impilabili, nuovi oggetti utilizzabili, come carrelli della spesa, puntine da disegno e ambienti più ampi e interattivi. I match intergender sono disponibili in tutte le modalità principali. Il sistema di Attacchi e Stamina è stato rinnovato, con una fisica migliorata che rende l’azione più dinamica e pericolosa. Entrate interattive e l’aggiunta di Booker T e Wade Barrett al commento arricchiscono ulteriormente il comparto audiovisivo;

Ora disponibili 200 slot Creazione Superstar, raddoppiando il numero precedente. Le Creazioni Community supportano fino a 2.000 immagini e dispongono di strumenti avanzati di modellazione dei corpi e dei volti e possibilità di colorazione bicolore dei capelli, per una libertà creativa senza precedenti; Il mio GM – più show e più Superstar per match: Nuovi match intergender, incontri a 5, 6 e 8 partecipanti e supporto a più tipologie di match. Un maggior numero di show per stagione introducono nuove sfide manageriali;

I giocatori definiscono il percorso de La mia SUPERSTAR attraverso due nuove storyline basate sulle divisioni, in cui scelte eroiche o malvagie influenzano il mio GIOCATORE come mai prima d’ora. I giocatori possono continuare a giocare anche dopo aver completato le storie principali, con più contenuti sbloccabili e obiettivi da ottenere per una maggiore rigiocabilità

Universe – arriva il Draft!: Il WWE Draft entra nella modalità sandbox Universe. Tra le novità anche un nuovo Universe Creazioni Guidate, la modalità Guarda Show, modalità incasso Money in the Bank migliorati e nuovi tipi di promo;

The Island è ora più grande e social che mai, disponibile per la prima volta anche su PC. I giocatori sceglieranno una delle tre fazioni e combatteranno per il controllo grazie a un sistema di progressione rinnovato. Il nuovo ambiente Scrapyard Crawl, le nuove Torri, negozi inediti ed equipaggiamenti brandizzati, un editor La mia SUPERSTAR ampliato con importazione delle foto del volto, oltre a missioni migliorate complete di doppiaggio delle Superstar, cutscene e schermate di dialogo, arricchiscono l’esperienza immersiva. La mia FAZIONE – la chimica è fondamentale:

La modalità carte da combattimento collezionabili torna con nuove formazioni intergender e

match Scambio rapido. I giocatori possono collezionare carte con nuovi design e potenziare le proprie prestazioni grazie alla nuova Faction Chemistry e al supporto delle Interruzioni. Nuovi pacchetti di carte a tema e obiettivi continueranno a essere distribuiti regolarmente nel corso dell’anno, con aggiornamenti stagionali dei contenuti.

Pass Bordo Ring – i DLC si arricchiscono con più contenuti post-lancio che mai: Il nuovissimo Pass Bordo Ring offre ai giocatori ulteriori incentivi permettendo di guadagnare XP in tutte le modalità di gioco, escluse le lobby online. Saranno disponibili 60 livelli gratuiti e 40 livelli premium per premiare la progressione: raggiungendo il livello 40 della Stagione Premium del Pass Bordo ring, i giocatori potranno sbloccare Superstar, oggetti cosmetici e di personalizzazione, VC, contenuti per La mia FAZIONE e The Island, e molto altro ancora.

Il Pass Bordo Ring Premium sostituisce il precedente modello di DLC, premiando i giocatori con nuovi personaggi giocabili inediti, non presenti nel roster base, inclusi Superstar attuali, Leggende, Personaggi Alternativi e alcuni nomi a sorpresa. Sono previste sei Stagioni del Pass Bordo Ring nel corso dell’anno, con la Stagione 1 disponibile al lancio, che includerà Superstar e Leggende sbloccabili, precedentemente disponibili tramite il WWE 2K Supercharger, nel livello gratuito.

Nuove funzionalità basate sul movimento per Nintendo Switch 2

WWE 2K26 su Nintendo Switch 2 offrirà diverse funzionalità aggiuntive rese possibili dall’hardware della console, tra cui il supporto al touchscreen e al mouse, GameShare e GameChat, il gioco con un singolo Joy-Con e la possibilità di utilizzare i controlli del mouse nel Menù Creazioni per la pittura del volto e del corpo.

La versione Nintendo Switch 2 del gioco supporterà inoltre il Caricamento delle Immagini e le Creazioni Community multipiattaforma.

Edizioni WWE 2K26

WWE 2K26 sarà disponibile in quattro edizioni: Standard Edition, King of Kings Edition, Attitude Era Edition e Monday Night War Edition.

Standard Edition:

o Bonus preordine: I giocatori che preordineranno la Standard Edition di WWE 2K26 riceveranno il Joe Hendry Pack, un pacchetto bonus che include la Superstar giocabile Joe Hendry, un oggetto cosmetico maglia di Joe Hendry, la carta EVO La mia FAZIONE di Joe Hendry e l’Emote Spin Island di Joe Hendry. Chi preordinerà qualsiasi edizione di WWE 2K26 per PS5, Xbox Series X|S o PC riceverà inoltre il gioco base WWE 2K25 in versione digitale. I giocatori che preordineranno la Attitude Era Edition o la Monday Night War Edition su PlayStation o Xbox tra il 29 gennaio e il 23 febbraio entro le ore 8:00 PT riceveranno 15.000 VC in WWE 2K26 e 67.500 VC in WWE 2K25.

King of Kings Edition: La King of Kings Edition include la Standard Edition , il Joe Hendry Pack, il Pass Bordo Ring Premium Stagione 1 e 32.500 VC, oltre al Pacchetto King of Kings , che comprende le Superstar giocabili Triple H ’98 e Stephanie McMahon ’00, e l’Emote “Triple H Signature Taunt” per The Island. La King of Kings Edition sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition.

La King of Kings Edition include la Standard Edition, il Joe Hendry Pack, il Pass Bordo Ring Premium Stagione 1 e 32.500 VC, oltre al Pacchetto King of Kings, che comprende le Superstar giocabili Triple H '98 e Stephanie McMahon '00, e l'Emote "Triple H Signature Taunt" per The Island. La King of Kings Edition sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition.

e “DX Crotch Chop” di Shawn Michaels.

È incluso anche il Superstar Mega-Boost, che concede 200 punti attributo La mia SUPERSTAR per La mia ASCESA, e più di 100.000 VC. La Attitude Era Edition sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition.

Monday Night War Edition: Oltre a tutti i contenuti inclusi nella Attitude Era Edition, la Monday Night War Edition include l’accesso al Pass Bordo Ring Premium, Stagioni 1-6, oltre al Pacchetto Monday Night War Edition, che comprende le Superstar giocabili Shawn Michaels DX, Macho Man Randy Savage ’98 e Rowdy Roddy Piper ’98, l’arena WCW Thunder ’98 e l’Emote “Bang!” di Diamond Dallas Page per The Island. La Monday Night War Edition dà inoltre diritto al WrestleMania 42 Pack, che include l’arena WrestleMania 42 e tre carte Superstar Persona di WrestleMania 42, da sbloccare automaticamente dopo il lancio.*

La Monday Night War Edition sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition.