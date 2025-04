Francesco Diviesti trovato morto nelle campagne di Canosa: il 26enne era scomparso da Barletta

Francesco Diviesti trovato morto nelle campagne di Canosa: il 26enne era scomparso da Barletta

Francesco Diviesti, il giovane parrucchiere di 26 anni scomparso sabato da Barletta, è stato ritrovato morto nelle campagne di Canosa di Puglia. La sua scomparsa aveva mobilitato familiari, amici e istituzioni, con la diffusione di foto e appelli pubblici, tra cui quello del sindaco di Barletta Mino Cannito che su Facebook aveva chiesto collaborazione per ritrovarlo. Le forze dell'ordine stanno ora conducendo le indagini per accertare le cause del decesso e chiarire se si tratti di una morte violenta.

