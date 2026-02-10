Studente disabile fatto scendere dal bus sotto la pioggia nel Vicentino: aveva l'abbonamento ma non lo trovava

Uno studente disabile di 15 anni è stato costretto a scendere da un autobus nel Vicentino sotto la pioggia perché non riusciva a trovare l’abbonamento, che in realtà aveva con sé. La madre denuncia l’accaduto.

Era appena salito sull’autobus quando si è reso conto di non riuscire a trovare l’abbonamento. Convinto di averlo dimenticato a casa, il ragazzo, 15 anni e con disabilità, ha avvisato subito l’autista di linea.

La risposta non è stata un controllo successivo né l’attesa di una verifica. Al giovane è stato chiesto di scendere immediatamente dal mezzo, nonostante la pioggia battente e la fermata isolata.

Leggi anche: Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus sotto la neve, indagine per abbandono di minore

Riccardo, 11 anni, costretto a scendere dal bus e a camminare per sei chilometri sotto la neve.

L’episodio è avvenuto nel Vicentino, nella zona di San Felice, nei pressi della fermata del Piovene. Il ragazzo è rimasto solo ad attendere, finché non ha chiamato la famiglia per chiedere aiuto.

«Mio figlio era sotto la pioggia e non sapeva cosa fare», ha raccontato la madre. «Ci ha telefonato e il nonno è dovuto andare a prenderlo perché era in difficoltà».

Solo dopo si è scoperto che l’abbonamento c’era davvero. Il ragazzo lo aveva con sé, ma in quel momento, probabilmente agitato, era convinto di averlo perso.

Non è stata elevata alcuna sanzione, nonostante le regole prevedano che, in caso di mancata esibizione del titolo di viaggio, l’utente possa dimostrare entro 15 giorni di esserne in possesso.

La procedura è indicata anche dalla società di trasporto pubblico locale, la Svt, che ha annunciato l’avvio di una verifica interna sull’accaduto.

In una comunicazione ufficiale, l’azienda ha spiegato che, se i fatti saranno confermati, il comportamento dell’autista verrà sanzionato perché non conforme alle regole aziendali e alla Carta dei Servizi.

La madre del ragazzo contesta la gestione dell’episodio: «Sarebbe bastato applicare la procedura prevista. Avremmo dimostrato che l’abbonamento era valido. Invece mio figlio è stato fatto scendere».