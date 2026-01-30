Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus sotto la neve, indagine per abbandono di minore

Riccardo, 11 anni, costretto a scendere dal bus e a camminare per sei chilometri sotto la neve. La famiglia presenta denuncia. La procura indaga per abbandono di minore, autista sospeso e accertamenti in corso.

Un bambino di 11 anni lasciato solo in strada, con la neve e temperature sotto zero, dopo essere stato fatto scendere dall’autobus di linea diretto verso casa. La vicenda riguarda Riccardo e ora è al centro di un’inchiesta aperta dalla procura di Belluno per abbandono di minore, partita dalla denuncia presentata dalla famiglia.

Il ragazzino avrebbe percorso a piedi circa sei chilometri. Un’ora e mezza di cammino mentre calava il buio. Quando è rientrato a casa era in lacrime, infreddolito e provato. Alla madre ha raccontato di non sentire più le gambe e di aver fatto fatica a proseguire lungo l’ultimo tratto di strada.

Secondo quanto riferito dai genitori, tutto sarebbe nato da un controllo sul titolo di viaggio. Riccardo viaggiava sulla linea 30, nella tratta tra San Vito e Vodo. Con sé aveva il solito carnet da 2,50 euro, utilizzato abitualmente per andare a scuola. Di recente però sarebbe entrata in vigore una maggiorazione legata ai Giochi invernali di Milano Cortina, con un nuovo biglietto fino a 10 euro che il bambino non aveva e non poteva acquistare in quel momento.

L’autista gli avrebbe quindi chiesto di scendere. Il conducente, dopo le verifiche interne, è stato sospeso. La madre del ragazzino, Sole Vatalaro, ha parlato di forte preoccupazione e rabbia, descrivendo il figlio tremante, debole e visibilmente scosso al suo rientro.

DolomitiBus, titolare del contratto di servizio, ha spiegato che la corsa era gestita da La Linea Spa e di aver avviato subito una contestazione formale chiedendo chiarimenti. L’azienda ha anche istituito una commissione interna per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Il bambino, ancora turbato, ha detto alla madre di non voler più salire su quell’autobus e ha chiesto di restituire tutti i biglietti acquistati in precedenza. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura per chiarire la dinamica e le decisioni prese quel giorno a bordo del mezzo.