Recensione Aurvana Ace 3

La nuova frontiera dell’audio personale con driver xMEMS e Snapdragon Sound

Le Creative Aurvana Ace 3 si collocano nel segmento dei true wireless premium con un obiettivo chiaro: offrire un’esperienza d’ascolto avanzata, tecnologicamente evoluta e fortemente personalizzabile. Creative non si limita a migliorare la qualità sonora rispetto ai modelli precedenti, ma introduce una serie di soluzioni che puntano a distinguersi nettamente dalla concorrenza, come i driver a stato solido xMEMS, il supporto completo alla piattaforma Snapdragon Sound, la personalizzazione Mimi, la cancellazione attiva del rumore adattiva e la compatibilità con LE Audio e Auracast. Un insieme di tecnologie che, almeno sulla carta, promette prestazioni di alto livello sia per l’ascolto musicale sia per l’uso quotidiano.

Materiali e design

Dal punto di vista estetico, le Aurvana Ace 3 mantengono uno stile sobrio ed elegante, con un design pensato per adattarsi senza difficoltà a contesti diversi, dal lavoro al tempo libero. Gli auricolari risultano leggeri, con un peso di circa 4,75 grammi ciascuno, mentre la custodia di ricarica si ferma a 43 grammi, mantenendo dimensioni compatte che facilitano il trasporto in tasca o nello zaino.

L’ergonomia è uno degli aspetti più riusciti: Creative include cinque diverse misure di gommini in silicone, dalla XS alla XL, permettendo una personalizzazione efficace del fit. Questo si traduce in una buona stabilità nell’orecchio e in un comfort elevato anche durante sessioni di ascolto prolungate. I comandi touch, ben posizionati e reattivi, consentono di gestire riproduzione, volume, chiamate, modalità ANC e assistente vocale senza dover ricorrere allo smartphone.

Hardware e prestazioni

Il vero elemento distintivo delle Creative Aurvana Ace 3 è il loro sistema a doppio driver. Il driver xMEMS a stato solido lavora in sinergia con un driver dinamico personalizzato da 10 mm, una configurazione ancora rara nel mondo dei true wireless. Il risultato è una resa sonora che combina precisione, velocità di risposta e una buona profondità timbrica, superando i limiti tipici delle soluzioni a singolo driver.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.4, con supporto a LE Audio e Auracast, tecnologie pensate per il futuro dell’audio wireless e per la condivisione di flussi audio in ambienti pubblici compatibili. Sul fronte dei codec, le Aurvana Ace 3 offrono una compatibilità estremamente ampia: aptX Lossless, aptX Adaptive, LDAC, LC3, oltre ai più diffusi AAC e SBC. Questo permette di sfruttare al meglio l’audio ad alta risoluzione su dispositivi compatibili, garantendo al tempo stesso bassa latenza e stabilità del segnale.

La cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva analizza l’ambiente circostante in tempo reale, modulando l’intensità dell’attenuazione in base al contesto. In ambienti rumorosi risulta efficace nel ridurre i suoni di fondo, mentre in situazioni più tranquille mantiene un approccio meno invasivo. Non manca la modalità Ambient, utile per restare consapevoli di ciò che accade intorno senza rimuovere gli auricolari.

Per le chiamate, Creative utilizza un sistema di microfoni MEMS omnidirezionali, progettato per garantire una buona intelligibilità della voce anche in mobilità. A completare il quadro troviamo il supporto a Super X-Fi (SXFI READY), una tecnologia che simula un’esperienza d’ascolto più spaziale e tridimensionale, seppur limitata ai file musicali locali.

Le Aurvana Ace 3 sono inoltre certificate IPX5, risultando resistenti a sudore e schizzi d’acqua, caratteristica che le rende adatte anche ad attività sportive e utilizzo outdoor. La custodia supporta sia la ricarica USB-C sia la ricarica wireless Qi, aumentando la praticità nell’uso quotidiano.

Uso quotidiano

Nell’utilizzo di tutti i giorni, le Creative Aurvana Ace 3 mostrano un equilibrio riuscito tra prestazioni audio e funzioni intelligenti. La Mimi Sound Personalization gioca un ruolo centrale: tramite un test rapido nell’app Creative, viene creato un profilo uditivo personalizzato che adatta la risposta in frequenza alle reali capacità dell’utente. Il risultato è un suono più bilanciato e naturale, con una percezione dei dettagli più coerente e meno affaticante nel lungo periodo.

La funzione Wear Detect si dimostra affidabile e immediata, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione quando si rimuove un auricolare e riprendendola non appena viene reinserito. Un dettaglio che, nell’uso quotidiano, contribuisce a rendere l’esperienza più fluida e intuitiva.

Dal punto di vista dell’autonomia, le Aurvana Ace 3 offrono circa 7 ore di ascolto con una singola carica, che diventano fino a 26 ore complessive grazie alla custodia. Valori più che adeguati per coprire un’intera giornata di utilizzo misto tra musica, chiamate e contenuti multimediali. La presenza della modalità mono, che consente di usare un solo auricolare alla volta, permette inoltre di estendere ulteriormente la durata complessiva.

Le prestazioni audio si confermano solide in ogni scenario. Con musica ad alta risoluzione, sfruttando LDAC o aptX Lossless su dispositivi compatibili, emergono micro-dettagli ben definiti, bassi rapidi e controllati e voci chiare e presenti. Con film e serie TV i dialoghi risultano nitidi e ben separati dagli effetti sonori, mentre nel gaming la combinazione tra aptX Adaptive e l’ottimizzazione di Snapdragon Sound garantisce una latenza contenuta e una buona precisione nella localizzazione dei suoni.

Conclusioni

Le Creative Aurvana Ace 3 rappresentano una delle proposte più interessanti nel panorama dei true wireless di fascia medio-alta. L’adozione dei driver xMEMS, unita al supporto ai codec lossless, alla personalizzazione Mimi e a un set completo di funzioni moderne, dà vita a un prodotto maturo e ben bilanciato.

Sono auricolari pensati per chi cerca qualità audio elevata, versatilità e tecnologie orientate al futuro, senza rinunciare a comfort e praticità nell’uso quotidiano. Non puntano a essere i più aggressivi sul fronte ANC assoluto, ma compensano con una resa sonora di livello e un’esperienza complessiva estremamente completa.

Voto: 9,3 / 10

Pro

Qualità audio di alto livello con doppio driver xMEMS + dinamico

Ampio supporto ai codec di fascia alta

Personalizzazione Mimi efficace e realmente percepibile

Buona autonomia e ricarica wireless

LE Audio e Auracast pronti per il futuro

Comfort elevato e certificazione IPX5

Contro