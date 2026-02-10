Snapchat - ampliamento notifiche per Snap Map

A partire dal lancio di Home Safe oltre 1 milione di Snapchatter ha già utilizzato la funzionalità per avvisare un amico di essere rientrato a casa sano e salvo. In occasione del Safer Internet Day, Snapchat annuncia l’ampliamento di Home Safe per offrire agli utenti della piattaforma funzionalità migliorate e nuove modalità di utilizzare la condivisione della posizione su Snap Map, per restare connessi durante gli spostamenti. Le nuove Notifiche di Arrivo ora consentono di impostare avvisi più flessibili e adatti alla propria routine personale.

Gli Snapchatter possono impostare avvisi singoli o ricorrenti per i luoghi diversi da casa, avendo così a disposizione un modo semplice e automatico per condividere l’arrivo a destinazione. Le Notifiche di Arrivo ora funzionano anche per i momenti della quotidianità – come far sapere a qualcuno di essere rientrato per la notte mentre si è in viaggio oppure avvisare automaticamente quando si arriva a una lezione, un allenamento o una riunione settimanale – senza doversi ricordare di inviare un messaggio.

Leggi anche: Snapchat svela lo Snap Generation Report

Queste Notifiche di Arrivo rendono semplice far sapere a qualcuno di essere arrivati a destinazione sani e salvi dopo un’uscita, sia che si rientri da un primo appuntamento, da un concerto affollato o da weekend fuori porta.

Come sempre, le Notifiche di Arrivo sono progettate con attenzione alla sicurezza e alla privacy. Gli avvisi possono essere inviati solo agli amici con cui si è scelto di condividere la posizione e la condivisione della posizione su Snap Map è disattivata per impostazione predefinita. Nessuno può visualizzare la posizione o ricevere un avviso a meno che non venga esplicitamente condivisa. Se si imposta un avviso singolo, questo scade una volta inviato o dopo 24 ore.

Utilizzare Home Safe è semplice, basta:

Condividere la posizione con un amico fidato che si desidera tenere aggiornato.

Aprire il profilo dell’amicizia e scorrere fino a “Notifiche di Arrivo”.

Selezionare una posizione sulla mappa e assegnarle un nome personalizzato, ad esempio il luogo di ritrovo del “run club” o quello delle “lezioni di pianoforte”.

Scegliere un avviso singolo o ricorrente; l’amico verrà avvisato al momento dell’arrivo.

Snap Map è una delle mappe più utilizzate su mobile, con oltre 400 milioni di persone che la utilizzano ogni mese per restare in contatto con amici e familiari ed esplorare i luoghi nelle vicinanze. Con l’ampliamento delle Notifiche di Arrivo, l’azienda è entusiasta di offrire agli Snapchatter un’altra modalità intuitiva e immediata per restare in contatto con le persone di cui si fidano quando sono fuori casa.