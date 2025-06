Snapchat svela lo Snap Generation Report

Snapchat non si limita solo a raggiungere la nuova generazione di consumatori, ma vuole comprenderla. La sua audience di oltre 900 milioni di utenti attivi mensili è una delle comunità più coinvolte, espressive e influenti al mondo. Composta da Gen Z e Millennial, nella Generazione Snapchat convergono relazioni reali, espressione di sé e influenza culturale. Dal modo in cui comunicano al modo in cui fanno acquisti, gli Snapchatter stanno plasmando il futuro e l’azienda è impegnata a decodificare gli insight che contano di più.

Oggi Snapchat pubblica lo Snapchat Generation Report, uno sguardo su ciò che sta guidando questa generazione su Snapchat e di come i brand possono presentarsi in modo autentico nelle loro vite.

Meno perfezione, più autenticità

C’è bellezza nell’imperfezione. Per la generazione Snapchat, gli Snap sgranati e i filtri “glitch” non rappresentano difetti, bensì il modo in cui avviene la connessione reale. Non è una questione di come ci si presenta, ma di esserci.

Le Lenti con la parola “sfocato” nel nome sono state visualizzate oltre 3,2 miliardi di volte nel 2024 (dato globale).

(dato globale). Quasi l’80% degli Snapchatter afferma che “Snapchat è il luogo in cui si può essere più autentici e reali” (dato globale).

Snapchat, l’agorà della Gen Z

La Generazione Snapchat sta raccontando, confessando e parlando per creare legami più profondi. Con note vocali e conversazioni private degne di podcast, non è una questione di influenza, ma di vicinanza.

Complessivamente, in media gli Snapchatter parlano per più di 1,7 miliardi di minuti al giorno. Si tratta del 30% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (dato globale).

Gli Snapchatter negli Stati Uniti hanno inviato oltre 2,5 miliardi di note vocali nel primo trimestre del 2025. Si tratta di oltre 650 milioni di note vocali in più rispetto all’anno scorso.

Amicizia in tempo reale, ogni giorno

Snapchat è la piattaforma dove gli amici condividono la quotidianità, momento per momento. Mentre le altre piattaforme sono caroselli infiniti di foto, Snapchat è il modo in cui la community vive il presente in tempo reale. Che si tratti di uno Snap di mezzogiorno, di un rapido controllo prima di acquistare qualcosa, o dire “ti amo”, si tratta di condividere la vita mentre accade.

Gli Snapchatter hanno inviato oltre 880 miliardi di messaggi nel primo trimestre del 2025 (dato globale).

nel primo trimestre del 2025 (dato globale). Il 92% degli Snapchatter che utilizza la piattaforma quotidianamente include i propri amici nel proprio percorso di shopping e più della metà invia messaggi/immagini tramite Snapchat durante lo shopping (dato globale).

Identità in movimento

Su Snapchat l’identità non deve essere seriosa per essere reale. Dalla prova di nuovi stili all’esplorazione di nuovi luoghi, la piattaforma è uno spazio per sperimentare senza pensare troppo. L’espressione di sé è spontanea, visiva e in continua evoluzione, perché il modo in cui ci si sente cambia costantemente.

La Snap Map è stata aperta oltre 40 miliardi di volte nel primo trimestre 2025 (dato globale).

nel primo trimestre 2025 (dato globale). Gli Snapchatter in media cambiano i loro outfit digitali oltre 100 milioni di volte al mese (Stati Uniti).

(Stati Uniti). Oltre 110 milioni di Snapchatter in tutto il mondo hanno sperimentato almeno una volta una Lente beauty sponsorizzata (Stati Uniti).

Il vero lato dei creator

I creator di Snapchat non fingono, si presentano come veri Snapchatter, condividendo chi sono, come si sentono e cosa pensano. Ed è proprio per questo che il loro contenuti creano una vera connessione con una community che li sostiene, si impegna con loro e si sente più un amico che follower.

Le Snap Star più attive hanno realizzato in media quai 140 post al giorno (dato globale).

(dato globale). Su Snapchat, gli Sponsored Creator Ad negli Stati Uniti sono 10 volte più efficaci nell’aumentare la preferenza del brand rispetto alla media delle altre piattaforme (Stati Uniti).

Dalla creatività alla connessione in tempo reale, Snapchat è il luogo in cui la nuova generazione di consumatori si presenta “al naturale”: senza filtri, sempre in evoluzione e profondamente coinvolta. Per i brand la piattaforma non è solo un luogo in cui farsi vedere, ma anche un luogo in cui costruire una connessione duratura con una generazione che plasma la cultura e guida le tendenze.