Minnesota, uccisa la figlia di Jeff Johnson: il candidato Gop sospende la corsa a governatore

La figlia ventiduenne di un candidato repubblicano alla guida del Minnesota è stata trovata uccisa nel suo appartamento. La polizia indaga su un omicidio seguito da tentato suicidio. La campagna elettorale è stata fermata.

Haley Marie Tauber, 22 anni, figlia di Jeff Johnson, candidato repubblicano a governatore del Minnesota, è stata accoltellata a morte nel suo appartamento. L’intervento della polizia è scattato dopo una segnalazione, con gli agenti che hanno trovato la giovane senza vita.

Nell’abitazione è stato rinvenuto anche il marito, Dylan Michael Tauber, 23 anni, gravemente ferito. Gli investigatori ritengono che si tratti di un caso di omicidio seguito da tentato suicidio, ipotesi su cui proseguono gli accertamenti.

Dopo la tragedia, Johnson ha annunciato la sospensione immediata della campagna elettorale. La decisione è arrivata mentre le autorità continuano a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte di Haley Marie Tauber.