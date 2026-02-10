Chiara Ferragni a Roma cancella una foto con scritta contro Meloni

Chiara Ferragni pubblica una serie di foto da Roma, poi elimina uno scatto che mostra una scritta contro la premier sul muro alle sue spalle. L’immagine viene notata e commentata prima di sparire.

Una sequenza di immagini condivise sui social per raccontare il soggiorno romano. Tra pose, dettagli di stile e scorci cittadini, uno scatto attira subito l’attenzione: Chiara Ferragni appare davanti a un muro con una frase politica ben visibile alle sue spalle.

Nella foto, mentre l’imprenditrice digitale mette in evidenza le scarpe, sullo sfondo si legge la scritta «Meloni dux fascista». Il dettaglio non passa inosservato e in breve tempo viene segnalato da numerosi utenti, dando vita a commenti e reazioni di segno diverso.

Poco dopo, l’immagine scompare dalla carrellata pubblicata. Nessuna spiegazione accompagna la rimozione, che arriva mentre la discussione online è già avviata. La scelta sembra legata alla volontà di evitare nuove polemiche, dopo che la foto aveva iniziato a circolare tra screenshot e ricondivisioni.