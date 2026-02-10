Bimba morta a due anni a Montenero, arrestata la madre: i lividi e la versione della caduta non coincidono

Una bambina di due anni trovata senza vita in una villetta di Montenero, nell’Imperiese. Sul corpo lividi e segni incompatibili con una caduta accidentale. La madre, 43 anni, è stata arrestata dopo l’interrogatorio.

La piccola aveva due anni ed è morta con il corpo coperto di lividi. Secondo la madre sarebbe caduta dalle scale alcuni giorni prima, ma gli accertamenti medici hanno escluso l’ipotesi dell’incidente domestico. Il medico legale ha parlato di colpi inferti volontariamente, in parte con oggetti contundenti.

La donna, Manuela A., 43 anni, è stata fermata al termine di un interrogatorio durato ore. Le sue dichiarazioni non hanno convinto gli inquirenti, soprattutto per le incongruenze tra il racconto e le lesioni riscontrate sul corpo della bambina.

Il decesso è avvenuto a Montenero, frazione di Bordighera, all’interno di una villetta protetta da una fitta siepe e da un impianto di videosorveglianza. L’abitazione si trova a breve distanza da un immobile confiscato alla criminalità organizzata.