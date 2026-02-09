Bordighera, bambina di due anni muore in casa: arrestata la madre per omicidio preterintenzionale

Una bambina di due anni muore in casa a Bordighera. I soccorsi arrivano all’alba, ma per lei non c’è nulla da fare. La madre viene arrestata dopo i primi accertamenti medico-legali.

Il dramma si è consumato a Bordighera, in provincia di Imperia, nella mattinata di lunedì 9 febbraio. Una bambina di appena due anni è morta nella casa dove viveva con la madre e i due fratelli maggiori. La donna, 43 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

L’allarme è scattato intorno alle 8, quando la madre ha chiamato i soccorsi riferendo che la piccola aveva gravi difficoltà respiratorie. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i volontari della Croce Rossa di Bordighera, che hanno trovato la bambina in condizioni critiche.

I tentativi di rianimazione sono stati immediati, ma inutili. La piccola è andata in arresto cardiaco ed è morta senza riprendere conoscenza. La famiglia vive in un’abitazione in località Montenero; il padre dei bambini è detenuto da circa cinque mesi.

Durante l’interrogatorio la madre ha respinto ogni accusa. Ha raccontato che la figlia sarebbe caduta nei giorni precedenti, probabilmente dalle scale, senza mostrare sintomi preoccupanti. Solo al mattino, secondo la sua versione, le condizioni della bambina sarebbero improvvisamente peggiorate.

Le dichiarazioni non hanno convinto gli inquirenti. La prima relazione del medico legale parla di numerosi traumi sul corpo della bambina, alcuni compatibili con colpi inferti tramite oggetti contundenti. Elementi che contrastano con l’ipotesi di una caduta accidentale.

Gli investigatori hanno inoltre analizzato i movimenti della donna attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, riscontrando incongruenze rispetto a quanto dichiarato. La procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte della morte.