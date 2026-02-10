Marc Anthony parla delle tensioni nella famiglia Beckham

Marc Anthony rompe il silenzio sul presunto scontro interno ai Beckham, prendendo le distanze dalle polemiche pubbliche e difendendo il legame che lo unisce da anni alla famiglia.

Marc Anthony evita di alimentare le voci sul presunto conflitto che coinvolge la famiglia Beckham, ma sceglie di chiarire la sua posizione. Intervistato di recente, il cantante ha descritto i Beckham come una famiglia unita, spiegando che il racconto emerso sui social non restituisce la complessità dei rapporti privati.

“Non ho nulla da dire su ciò che sta accadendo all’interno della famiglia”, ha dichiarato Anthony. “Sono persone straordinarie. Li conosco da prima che nascessero i figli, sono il padrino di Cruz e ho con loro un rapporto molto stretto”. Un legame costruito nel tempo, che per l’artista va oltre le polemiche del momento.

Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz continua a far discutere.

Le parole di Anthony arrivano dopo settimane di tensioni rese pubbliche da Brooklyn Beckham, che aveva affidato a una serie di storie su Instagram il racconto del suo rapporto difficile con i genitori e con alcuni fratelli. Brooklyn aveva parlato di anni vissuti sotto controllo e di un’ansia sparita solo dopo aver preso le distanze dalla famiglia.

Nei suoi messaggi, Brooklyn aveva anche difeso la moglie, Nicola Peltz, respingendo le accuse secondo cui sarebbe lei a influenzare o dirigere le sue scelte personali e professionali.

Uno dei passaggi più delicati riguarda il giorno del matrimonio. Brooklyn ha raccontato che le tensioni sarebbero esplose durante il ricevimento, quando Marc Anthony stava dedicando una serenata agli sposi. Secondo la sua versione, Victoria Beckham avrebbe interrotto quel momento per ballare con lui, un gesto che Brooklyn ha definito umiliante e fuori luogo.

Anthony, senza entrare nel merito degli episodi raccontati, ha preferito ribadire il rispetto e l’affetto che prova per la famiglia, lasciando intendere che la realtà, lontano dai riflettori, sia più articolata di quanto appaia online.