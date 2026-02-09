Nato, all'Italia la guida del comando di Napoli nel nuovo assetto

Gli Stati Uniti ridisegnano la catena di comando Nato: l’Italia si prepara a guidare il quartier generale di Napoli, mentre Londra assume Norfolk. La mossa rientra nella spinta americana a riequilibrare i compiti di difesa in Europa.

Washington è pronta a cedere a partner europei due incarichi chiave nella struttura di comando della Nato. La leadership del quartier generale di Napoli, focalizzato sul fronte meridionale dell’Alleanza, passerà all’Italia. Il comando di Norfolk, in Virginia, orientato invece al nord Atlantico, sarà affidato al Regno Unito.

In cambio, gli Stati Uniti assumeranno la guida delle forze marittime della Nato con base nel Regno Unito. La riorganizzazione riflette la richiesta, avanzata da tempo dall’amministrazione americana, di una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli alleati europei in ambito militare.

Secondo diplomatici dell’Alleanza, gli alleati hanno concordato una nuova distribuzione delle posizioni apicali, che amplia il peso dei Paesi europei, compresi i membri entrati più di recente. I dettagli operativi non sono stati resi pubblici, ma l’impianto generale è stato definito.

L’attuazione richiederà probabilmente alcuni mesi. Il riassetto arriva mentre gli Stati Uniti valutano una possibile riduzione della loro presenza militare in Europa, con l’obiettivo di concentrare risorse su altre aree di interesse strategico, a partire dall’Indo-Pacifico.