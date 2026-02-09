Tom Brady e Alix Earle si sono scambiati i contatti durante il weekend del Super Bowl

Tra un party esclusivo e gli eventi del Super Bowl, tra Tom Brady e Alix Earle qualcosa è cambiato. I due avrebbero iniziato a sentirsi dopo un weekend a San Francisco che ha acceso nuove voci.

Tom Brady e Alix Earle frequentavano già gli stessi ambienti da tempo, ma l’ultimo incontro avrebbe segnato una svolta nei loro rapporti. A San Francisco, durante le iniziative legate al Super Bowl, l’ex quarterback e l’influencer si sarebbero avvicinati più del solito.

I due sono stati visti insieme a una festa privata organizzata nei giorni precedenti alla partita. Tra balli e conversazioni prolungate, l’atmosfera sarebbe apparsa diversa rispetto alle occasioni precedenti, più spontanea e coinvolta.

Tom Brady e Alix Earle tornano a farsi vedere insieme.

Secondo persone a conoscenza della situazione, proprio in quel contesto Brady ed Earle si sarebbero scambiati per la prima volta i numeri di telefono. Un gesto che, per chi li conosce, confermerebbe un cambio di passo evidente.

Chi era presente racconta di un’intesa nuova, lontana dalla semplice cordialità. Un contrasto netto rispetto a quanto accaduto solo poche settimane prima, quando erano stati notati allo stesso evento a St. Barths per il Capodanno, senza segnali particolari.

Alla base di questa evoluzione ci sarebbe una sintonia personale emersa all’improvviso. Secondo una fonte vicina all’influencer, Alix Earle avrebbe sempre mostrato interesse per il mondo del football, un dettaglio che renderebbe il legame con Brady meno sorprendente di quanto sembri.

Tom Brady è single dalla fine del matrimonio con Gisele Bündchen e, dopo una relazione intermittente con Irina Shayk, non risulterebbe attualmente legato a nessuno. Alix Earle, invece, arriva da una recente rottura con il ricevitore NFL Braxton Berrios, con cui ha avuto una relazione durata circa due anni.

Al momento non è chiaro se si tratti solo di un flirt nato durante un weekend intenso o dell’inizio di qualcosa di più strutturato. Resta il fatto che l’intesa mostrata a San Francisco non è passata inosservata.