Tom Brady e Alix Earle insieme a una festa pre Super Bowl a San Francisco

Tom Brady e Alix Earle tornano a farsi vedere insieme. Dopo i Caraibi, i due sono stati notati alla stessa festa privata pre Super Bowl a San Francisco, dove hanno ballato e chiacchierato per tutta la serata.

Tom Brady e Alix Earle continuano a incrociarsi negli stessi ambienti. Sabato sera erano entrambi a una festa privata, organizzata a San Francisco alla vigilia del Super Bowl, dove sono stati ripresi mentre ballavano e parlavano tra loro.

Il party, riservato a un numero limitato di invitati, ha segnato la prima apparizione pubblica dei due dopo la vacanza trascorsa nello stesso periodo a St. Barths durante le festività di Capodanno.

Brady ha scelto un look discreto, con cappellino da baseball e occhiali, restando lontano dai riflettori. Earle, invece, si muoveva sulla pista da ballo con un drink in mano e il telefono nell’altra, visibilmente a suo agio nell’atmosfera della serata.

Tra i due non sono stati notati atteggiamenti particolarmente intimi, ma era evidente che stessero passando del tempo insieme e condividendo la serata in modo rilassato.

La nuova apparizione arriva poche settimane dopo le foto scattate ai Caraibi, dove Brady ed Earle erano stati visti frequentare gli stessi gruppi durante le rispettive vacanze.

Quelle immagini avevano alimentato voci su un possibile flirt, poi ridimensionate da fonti vicine ai diretti interessati, che avevano parlato di semplici momenti di leggerezza durante una festa.

Alix Earle ha da poco chiuso una relazione durata circa due anni con il ricevitore NFL Braxton Berrios. Brady, invece, era stato collegato in passato a Irina Shayk, in un rapporto caratterizzato da frequenti stop e ripartenze.

Anche questa volta, la scena si limita a una pista da ballo e a una nuova occasione pubblica che riaccende l’attenzione su ogni loro futura comparsa insieme.