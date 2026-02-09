Adin Ross entra nella gara per la casa di Breaking Bad tra offerte e rilanci

Il prezzo della casa resa celebre da Breaking Bad crolla e poi risale in poche ore. Tra decine di offerte spunta anche quella dello streamer Adin Ross, deciso a entrare nella gara per l’immobile simbolo della serie.

La casa di Breaking Bad, messa in vendita nel New Mexico, è tornata al centro dell’attenzione dopo un improvviso ribasso di prezzo. L’immobile, inizialmente proposto a circa 4 milioni di dollari, è sceso fino a 400 mila, scatenando una corsa all’acquisto.

Dopo il taglio, secondo fonti vicine alla trattativa, sono arrivate circa venti offerte considerate concrete. A quel punto il valore richiesto è rapidamente risalito, superando di nuovo il milione di dollari, trasformando la vendita in una vera gara al rialzo.

Leggi anche: La Grazia di Paolo Sorrentino entra nella longlist Bafta tra i Migliori film stranieri

Il cinema italiano torna protagonista nel Regno Unito: l’ultimo film di Paolo Sorrentino conquista la longlist dei Bafta, entrando in corsa tra i titoli internazionali più attesi della stagione dei premi.

Tra i potenziali acquirenti si è inserito anche lo streamer Adin Ross, il cui team ha presentato una proposta nei giorni scorsi. Nonostante alcune dichiarazioni fatte durante una diretta, l’offerta non è ancora stata accettata e l’esito resta incerto.

I proprietari dovrebbero scegliere l’acquirente entro 24 ore, con la chiusura della vendita prevista entro la fine del mese. Per Joanne Padilla, attuale proprietaria, si tratta di una svolta dopo oltre un anno di tentativi per cedere la casa.

In passato era stata valutata l’ipotesi di trasformare l’edificio in un museo dedicato alla serie, ma la collocazione in un quartiere residenziale e le norme urbanistiche non lo consentono. Un limite che non scoraggia Ross, intenzionato a ricreare fedelmente la casa di Walter White.

Nella serie televisiva sono stati utilizzati solo gli esterni dell’abitazione, mentre gli interni erano girati in studio. Chi acquisterà la proprietà dovrà quindi ricostruire completamente gli ambienti interni per renderli identici a quelli visti sullo schermo.