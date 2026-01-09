La Grazia di Paolo Sorrentino entra nella longlist Bafta tra i Migliori film stranieri

Il cinema italiano torna protagonista nel Regno Unito: l’ultimo film di Paolo Sorrentino conquista la longlist dei Bafta, entrando in corsa tra i titoli internazionali più attesi della stagione dei premi.

Il nuovo film di Paolo Sorrentino, “La Grazia”, è stato selezionato nella longlist dei Bafta Film Award nella categoria dedicata ai Migliori film stranieri, confermando l’attenzione internazionale verso il cinema italiano d’autore.

L’opera del regista napoletano si confronta con una rosa eterogenea di titoli, tra cui “Un semplice incidente”, “La mia famiglia a Taipei”, “No Other Choice”, “Nouvelle Vague”, “Rental Family – Nelle vite degli altri”, “L’agente segreto”, “Sentimental Value”, “Sirat” e “La voce di Hind Rajab”.

Le candidature ufficiali ai Bafta saranno rese note il 27 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione è programmata per il 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra. A guidare la serata, per la prima volta in questo ruolo, sarà Alan Cumming.